Alla riscoperta delle metropoli futuriste di Mario Chiattone | il progetto europeo

Dieci anni di AgriCultura - in tanti Alla riscoperta del mondo contadino : ... i giochi per bambini, le bancarelle con i prodotti tipici, la presenza degli animali con cavalli, pecore, mucche e galline, la cucina curata dai volontari, gli spettacoli, la musica e altro ancora. ...

Sulla ciclabile del Piave Alla riscoperta della storia e della biodiversità : Il Piave , fiume Sacro alla Patria e corso d’acqua che ha fatto grande Venezia tra ‘400 e ‘500, è il grande protagonista di un percorso ciclabile che si snoda per 220 km, partendo dalle Sorgenti in provincia di Belluno e giungendo fino al mare Adriatico, vicino Jesolo in provincia di Venezia, dopo aver attraversato il bacino idrografico del fiume nel territorio della provincia di Treviso, lungo un percorso che va dai ...

2 giugno in verde : da Milano a Napoli - un week end Alla riscoperta di parchi e giardini storici : Sono 130 i parchi e i giardini storici che nel week end del 2 e 3 giugno apriranno al pubblico, in occasione dell’iniziativa indetta dal Ministero dei Beni Culturali: da Milano a Napoli, ecco tutti i luoghi aperti al pubblico per “Incontrarsi in giardino”.Continua a leggere