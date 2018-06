Treu al Festival del lavoro : “Da governo soluzioni condivise per giovani e anziani” : Milano, 29 giu. (Adnkronos/Labitalia) – “Promuovere il lavoro dei giovani e non lasciare i meno giovani senza una prospettiva professionale futura. Un duplice obiettivo, questo, che può e deve essere perseguito dal governo, che deve però provare a cercare soluzioni condivise”. A dirlo, oggi, il presidente del Cnel, Tiziano Treu, intervenendo al dibattito ‘La flessibilità in uscita e l’accompagnamento alla ...

Al Festival del lavoro di Milano presentata carta dei valori del food delivery a tutela rider : Milano,29 giu. (Adnkronos/Labitalia) - Arriva la prima carta dei valori del food delivery per sottoscrivere l'impegno della aziende del settore a garantire le tutele ritenute fondamentali per i propri rider. A sottoscriverla foodora, foodracers, moovenda, prestofood. La carta è stata illustrata stam

Festival del lavoro : da Lazio a Puglia strategie per occupazione e politiche attive : Milano, 29 giu. (Labitalia) - Regioni italiane in campo per realizzare politiche per l'occupazione. Questo l'argomento affrontato oggi dal convegno 'occupazione e politiche attive: le scelte strategiche', a Milano, in occasione del Festival del lavoro, organizzato dal Consiglio nazionale dei consulenti del lavoro e moderato dalla giornalista Simona D'Alessio.

Perugia - Festival della musica : Morgan tra i protagonisti : In alternanza con i loro spettacoli di strada, hanno suonato in molti prestigiosi eventi live come il Melodica festival di Berlino, un importante spettacolo internazionale. A settembre 2016 Alvaro ...

Festival del lavoro : da Lazio a Puglia strategie per occupazione e politiche attive : Milano, 29 giu. (Labitalia) – Regioni italiane in campo per realizzare politiche per l’occupazione. Questo l’argomento affrontato oggi dal convegno ‘occupazione e politiche attive: le scelte strategiche’, a Milano, in occasione del Festival del lavoro, organizzato dal Consiglio nazionale dei consulenti del lavoro e moderato dalla giornalista Simona D’Alessio.“Le politiche attuate -ha detto Sonia Palmeri, ...

Boeri al Festival del lavoro : 'Quota 100 aumenta spesa - piu' pensionati e meno lavoratori' : ... ha avvertito, 'nel momento in cui c'e' un debito pubblico molto alto e si vuole abbassare la pressione fiscale sul lavoro per rilanciare l'economia'. Un'altra questione e' rappresentata dai migranti.

Salvini al Festival del lavoro : “Bene Di Maio sul precariato ma non danneggiare imprese” : Milano, 29 giu. (Labitalia) – “Capisco la voglia del collega Di Maio di limitare il lavoro precario, ma faremo attenzione affinché in nome della lotta al precariato, che è sacrosanta, non si danneggino gli interessi dei lavoratori e delle imprese, costringendoli al nero”. Lo ha detto il ministro dell’Interno, Matteo Salvini, al Festival del lavoro a Milano. “I voucher sono stati ipocritamente cancellati per una ...

Festival del Gran Sasso - al via la quinta edizione della kermesse turistica estiva : L'Aquila - Dal 30 giugno al 2 settembre torna il Festival del Gran Sasso, il progetto condiviso dalle tante forze presenti sulla montagna più alta degli Appennini, ideato e realizzato dall’Associazione Culturale L’Idea di Cléves. È sostenuto per la prima volta anche dal DMC L’Aquila, Gran Sasso e Terre Vestine, soggetto che ugualmente basa la sua azione sulla sinergia tra gli operatori turistici; tra i due, quindi, vi è ...

Proseguono gli appuntamenti del Festival 'Oxilia - teatro e musica per la terra d'Ossola' : Le due rappresentazioni realizzano l'ambizione del festival Oxilia di portare sul territorio della Val d'Ossola un cartellone di spettacoli professionali durante la stagione estiva, valorizzando i ...

Tutte le novità del programma dell’Home Festival 2018 - anche Ermal Meta in cartellone : biglietti in prevendita : Arrivano le prime novità sul programma dell'Home Festival 2018, con un nuovo concerto di Ermal Meta che darà l'avvio ufficiale alla manifestazione alla quale parteciperanno anche Le Vibrazioni, a poco più di un anno dalla reunion che ha permesso loro di tornare sul palco del Teatro Ariston con Così Sbagliato. Come da abitudine, il programma si prospetta ricchissimo. Numerosi gli show, con il ritorno del camping che da quest'anno si ...

BRINDISI. La nuova edizione del Festival a tema gipsy in Puglia a Torre Regina Giovanna : Oltre agli artisti che si esibiranno con dj set e live set ci saranno molte performance e spettacoli di ogni tipo, dai ballerini, ad attività circensi, a quelle teatrali, come già detto, passando ...