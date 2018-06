Aggiungere Musica Alle Storie Instagram (Nuovo Modo Giugno 2018) : Vuoi mettere la Musica nelle tue Storie Instagram ? Da oggi c’è un nuovo metodo! Come inserire Musica di sottofondo nelle Storie Instagram Inserire e Aggiungere Musica sottofondo nelle Storie Instagram Instagram Storie s introduce una nuova opzione: ecco come inserire facilmente Musica e canzoni in sottofondo sfruttando il nuovo adesivo “ Musica ” Grandi novità arrivano ancora da Instagram , il social network […]

Come Aggiungere Musica di sottofondo alle storie di Instagram : Le storie di Instagram sono un grande successo secondo il social media e la possibilità di poterle condividere su Facebook e WhatsApp ha certamente ampliato il loro utilizzo. La caratteristica copiata da Snapchat ha però una piccola mancanza, non permette di aggiungere un sottofondo musicale in modo nativo. Vediamo Come poter aggiungere una “colonna sonora” alle storie di Instagram con due metodi differenti. aggiungere musica alle ...