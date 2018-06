Aggiornamento EMUI 8 0 su alcuni Huawei da domani in Cina | P9 e Honor 8 coinvolti

optimaitalia

(Di venerdì 29 giugno 2018) Buone notizie perdispositividi stampo cinese, che a partire da, come riporta Gizchina, riceveranno l'all'interfaccia8.0 (cosa ben diversa dall'omologazione ad Android 8.0 Oreo, ci teniamo a precisarlo per non dare adito a spiacevoli equivoci). Tra questi terminali figurano, per la gioia dei rispettivi possessori, ancheP9, P9 Plus (manca il P9 Lite, di cui al momento non si hanno notizie certe), Mate 8 (che ricordiamo essere stato lanciato più di due anni fa, con a bordo Android 6.0 MarshMallow ed4.0),8,V8,Note 8 ePlay 6X.Per ciascuno degli smartphone sopra menzionati è prevista l'apertura di un programma beta, con circa 20 mila posti disponibili. L'obiettivo dichiarato è quello di migliorare le prestazioni di sistema e la durata della batteria, nell'ambito di questi modelli ormai non più di primo ...