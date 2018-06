Afa in arrivo da domenica ma l' estate 2018 sarà meno calda | ecco perché

Meteo - caldo e Afa già in vacanza/ In arrivo aria fresca su tutta la penisola - temperature giù di 8 gradi : Meteo, caldo e afa già in vacanza, in arrivo aria fresca su tutta la penisola, temperature giù di 8 gradi. L'anticiclone delle azzorre si allontanerà dall'Italia portando instabilità(Pubblicato il Thu, 21 Jun 2018 17:26:00 GMT)