Aeronautica Militare | intercettato il velivolo che aveva perso il contatto radio

I caccia dell'Aeronautica Militare intercettano un aereo non identificato nei cieli italiani : Due velivoli Eurofighter del 36° Stormo di Gioia del Colle hanno intercettato questa mattina, attorno alle 10, nei cieli italiani un aereo non identificato. I caccia dell'Aeronautica Militare, in ...

Velivolo perde il contatto radio - scatta l’allarme : decollati 2 caccia Eurofighter dell’Aeronautica Militare per scortarlo : Due velivoli caccia Eurofighter del 36° Stormo di Gioia del Colle (BA) hanno intercettato un Velivolo CESSNA di nazionalità portoghese, sulla tratta Ginevra – Brindisi, che aveva perso le comunicazioni radio con gli enti del controllo del traffico aereo in corrispondenza della zona aretina. Alle 10.00 circa di oggi i due caccia dell’Aeronautica Militare, in servizio di allarme sul territorio nazionale, sono decollati per identificare ...

Pitti Uomo 94 : in volo con stile secondo Aeronautica Militare : Il successo internazionale di Aeronautica Militare, conseguito in pochi anni, denota non solo la qualità dei capi ma anche l’apprezzamento dei valori ideali ai quali il brand si ispira. Nel 2004 Cristiano Sperotto, già leader di un’azienda affermata nella produzione di abbigliamento in pelle per Uomo e donna, con sede a Thiene, ottiene dallo Stato Maggiore dell’Aeronautica Militare Italiana una speciale convenzione: la possibilità di produrre ...

Pratica di Mare - decolla la prima Airthon al Centro sperimentale di Volo dell'Aeronautica militare : Un duello in campo aeronautico a colpi di idee: al decollo uno 'stormo' di esperti di informatica, di ricercatori e di studenti che animeranno per 48 ore la prima Airthon , versione alata dell'...

Giovane accusa malore in mare nella Riserva Naturale dello Zingaro - bagnante soccorso da elicottero dell’Aeronautica militare : Un bagnante di 29 anni ha avuto oggi un malore a Cala Pisa, all’interno della Riserva Naturale Orientata dello Zingaro (Trapani). Un elicottero HH-139A dell’82 Centro Csar (Combat Search and Rescue-Ricerca e soccorso) del 15 Stormo dell’Aeronautica militare e’ decollato per prestargli soccorso. Il Giovane bagnante e’ stato inizialmente stabilizzato da un medico in spiaggia e poi, con l’ausilio di un operatore ...

Aeronautica Militare : malato di tubercolosi trasportato in bio-contenimento : Nella mattina di oggi un velivolo da trasporto C-27J della 46ª Brigata Aerea di Pisa con a bordo un team di bio-contenimento dell’Infermeria Principale di Pratica di Mare è atterrato a Catania per il trasferimento di un paziente affetto da tubercolosi Multi Farmaco Resistente (Mdr) dal Reparto di malattie infettive dell’Ospedale Garibaldi di Catania a Pratica di Mare (Roma), da dove proseguirà per il ricovero presso l’Istituto di Ricerca e ...

Aeronautica Militare : bimbo in pericolo di vita trasportato d’urgenza da Catanzaro a Roma : Nella mattinata di oggi, un bambino di soli due anni in imminente pericolo di vita è stato trasportato d’urgenza da Catanzaro a Roma a bordo di un aereo Falcon 50 del 31° Stormo dell’Aeronautica Militare. Il piccolo paziente, accompagnato dalla mamma e da un’equipe medica, è stato trasferito dall’Azienda Ospedaliera “Pugliese Ciaccio” di Catanzaro all’Ospedale “Bambino Gesù” di Roma. La ...

Aeronautica Militare : trasporto urgente per neonata in pericolo di vita : L’Aeronautica Militare ha effettuato nella tarda serata di ieri il trasporto urgente di una neonata in imminente pericolo di vita. Il velivolo Falcon 900 del 31° Stormo di Ciampino è decollato su ordine della Sala Situazioni di Vertice del Comando della Squadra Aerea, che ha ricevuto una richiesta di trasporto urgente dalla Prefettura di Sassari. Il velivolo, giunto ad Alghero ed imbarcata la piccola con una equipe medica per assisterla, è ...

Red Bull Air Race : l’Aeronautica Militare sarà l’Official Apparel Partner : L’Aeronautica Militare sarà l’Official Apparel Partner della Red Bull Air Race, la più importante competizione aeronautica del mondo Aeronautica Militare sarà Official Apparel Partner dell’edizione 2018 della Red Bull Air Race, la più importante competizione aeronautica del mondo, creata nel 2003 dalla Red Bull. 8 tappe in 3 diversi continenti, un evento unico nel suo genere che terrà con il fiato sospeso appassionati e non. Una gara ...

Incidente nella base militare di Gioia del Colle - morto un sottufficiale dell'Aeronautica : E' morto il sottufficiale dell'Aeronautica militare rimasto gravemente ferito in un infortunio sul lavoro nella base di Gioia del Colle, nel barese. La vittima è il primo maresciallo Antonio Carbone, ...

Gioia del Colle. Incidente nella base militare morto il sottufficiale dell’Aeronautica Antonio Carbone : Un grave lutto ha colpito le Forze Armate italiane. È stato travolto e ucciso dal mezzo che lui stesso stava

Gioia del Colle - morto sottufficiale dell'Aeronautica : l'incidente nella base militare : Il sottufficiale Antonio Carbone era impegnato in operazioni a terra. Sul posto magistrato e investigatori, comprese le autorità militari. Cordoglio del...