Adolescenza | guida per genitori in crisi

vanityfair

: RT @AIRC_it: L'adolescenza è una fase molto delicata dal punto di vista psicologico ed emotivo in cui l'alimentazione riveste un significat… - LaMiki72 : RT @AIRC_it: L'adolescenza è una fase molto delicata dal punto di vista psicologico ed emotivo in cui l'alimentazione riveste un significat… - Pippo_Moscuzza : RT @AIRC_it: L'adolescenza è una fase molto delicata dal punto di vista psicologico ed emotivo in cui l'alimentazione riveste un significat… - BVentanni : RT @AIRC_it: L'adolescenza è una fase molto delicata dal punto di vista psicologico ed emotivo in cui l'alimentazione riveste un significat… -

(Di venerdì 29 giugno 2018) Da adulti tendiamo a ricordarci solo la parte piacevole dell’. Le serate con gli amici, le regole violate, quella volta che abbiamo esagerato con il divertimento… i nostri vissuti negativi scompaiono e vengono sostituiti con una visione del tutto idealizzata di questo periodo. Ai ragazzi diciamo «Ricordati di questi anni perché sono i più belli della tua vita!» e quando loro ci guardano con gli occhi sbarrati pensando che siamo del tutto svitati appare evidente quanto siano diverse le percezioni dell’adulto e del ragazzo. Nessuna delle due prospettive è sbagliata, sono semplicemente visioni molto distanti perché si stanno vivendo momenti di vita diversi che scatenano emozioni e vissuti che potrebbero trovarsi in contrasto. Il periodo adolescenziale non è per niente breve. Si divide in tre fasi composte dalla prela cui durata è dai 10 ai 15 anni, dall’...