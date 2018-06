Addebito Iliad Italia in anticipo | confusione è fatta | mettiamo ordine

optimaitalia

: Addebito #IliadItalia in anticipo: confusione è fatta, mettiamo ordine - OptiMagazine : Addebito #IliadItalia in anticipo: confusione è fatta, mettiamo ordine - infoitscienza : Nessun addebito anticipato per Iliad, anche se non vi dice quando lo farà - TuttoAndroid : Nessun addebito anticipato per #Iliad, anche se non vi dice quando lo farà -

(Di venerdì 29 giugno 2018) Ad alcuni utentila promozione in essere risulta rinnovarsi oggi 29 giugno, ad esattamente un mese di distanza dal lancio del quarto operatore nazionale nel nostro Paese. Trattasi di un errore che sta coinvolgendo qualcuno di quei clienti che hanno deciso di ordinare la propria SIM al day-one, non potendo essere chiaramente in presenza del rinnovo vero e proprio dell'offerta. Il gestore di origine transalpina deve aver confuso la data di richiesta della scheda con quello dell'attivazione, ed ecco così spiegata la situazione di scomodo in cui alcuni utenti si ritrovano.In ogni caso,pare stia iniziando ad inoltrare una campagna SMS allo scopo di informare i malcapitati del fatto che non verrà sottratto loro nulla in, sebbene sembrano esserci stati casi in cui il credito residuo è stato scalato prima dello scadere dei 30 giorni rispetto alla data di ...