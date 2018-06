Acer Swift 5 | il racconto di un notebook d’eccellenza

gqitalia

(Di venerdì 29 giugno 2018) Per strada, in viaggio, sugli aerei, nei boschi, al mare: ogni momento è buono per scrivere. Scrivo per calmarmi, per pensare, per rileggermi, per capire. E soprattutto ho bisogno di scrivere ovunque. Per questo ho sempre con me il mio fedele compagno di viaggio. Che mi trovi in ufficio a Milano o su uno scoglio di Cefalù, devo avere tutto a portata di mano, in ogni momento della giornata. Dalla mattina alla sera raccolgo i miei pensieri, lascio correre le dita sulla tastiera e riavvolgo il nastro degli eventi, ripensando ai dialoghi e immaginando nuovi colpi di scena. Fullscreen01/04502/04503/04504/045 Il miosa stare al mio passo: è leggero per farmi scrivere dove voglio e quando voglio; ma soprattutto ha una batteria per durare tutto il giorno e non farmi perdere l’ispirazione, che è sempre dietro l’angolo. Un ...