Accordo Ue | l' euro vola Le Borse respirano | sale l' Asia

Consiglio europeo : Accordo per estendere sanzioni economiche alla Russia : I 28 leader Ue riunitisi nel Consiglio europeo hanno deciso di estendere per altri sei mesi le sanzioni economiche imposte contro la Russia per il mancato rispetto dell'intesa di Minsk.

Migranti - c'è l'Accordo del vertice europeo sulla proposta italiana : Teleborsa, - E' stata una giornata lunghissima e faticosa, ma il vertice europeo di ieri 28 giugno, durato ben tredici ore, si chiude con un importante passo avanti sui Migranti . C'è l'accordo dei 28 ...

Accordo Mediapro-Telefonica sui diritti tv di Champions ed Europa League : Il gruppo fondato da Jaume Roures commercializzerà in Spagna i diritti di Champions League ed Europa League per i locali pubblici. L'articolo Accordo Mediapro-Telefonica sui diritti tv di Champions ed Europa League è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

L'Italia minaccia il no. Il governo si prepara a non firmare l'Accordo al Vertice europeo : Proprio ora che il governo Conte stava quasi pregustando il sapore di un possibile accordo al Consiglio europeo sui migranti, alla luce del "successo italiano" (parole di Matteo Salvini) sul caso Lifeline, da Bruxelles arriva la doccia gelata. Fonti europee del Consiglio fanno sapere che non ci sono speranze che al Vertice di domani e dopodomani si raggiunga un accordo per riformare il regolamento di Dublino.Viene a cadere così il primo ...

Migranti - Conte avverte l'Europa : "Superare l'Accordo di Dublino" : Alla vigilia del Consiglio europeo (in programma domani e venerdì) il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, parla alla Camera dei deputati. "C"è bisogno di un"Europa più giusta e più equa e sull"immigrazione sono in gioco i valori dell"Europa unita". Il premier ha assicurato che sul fronte dell"immigrazione l"Italia continuerà a fare la sua parte". Ed ha aggiunto, parlando dei soccorsi in mare compiuti dai nostri militari e dalla Guardia ...

Grecia promossa da S&P su Accordo Eurogruppo : ...diffuso nella notte al termine di un lungo incontro in occasione del quale i Ministri delle Finanze dell'Eurozona hanno concluso che Atene è ora in grado di camminare da sola grazie ad un'economia ...

Grecia : S&P alza rating a B+ dopo Accordo Eurogruppo : Roma, 26 giu. (AdnKronos/dpa) – Standard & Poor’s alza il rating della Grecia a B+ con outlook stabile. Una decisione che arriva dopo l’accordo all’Eurogruppo sui termini per l’uscita della Grecia dal suo terzo piano prevedendo, in particolare, misure per alleggerire il debito. Per S&P, in questo modo, vengono ora ridotti in modo significativo i rischi sul debito sovrano greco. L'articolo Grecia: S&P ...

Vertice europeo del 28 e 29 giugno : poche speranze di Accordo sull'immigrazione : Il numero di persone in difficoltà aumenta in continuazione, nonostante le promesse di intervento nel settore durante i comizi elettorali. Per la politica, tutta, difendere la parte più debole della società dovrebbe essere 'il valore essenziale': la famiglia dei 'migranti' viene chiamata in causa negli ultimi anni, gli arrivi sono numerosi e l'Italia ha sempre risposto positivamente, da sola, a questa grossa necessità. Si tratta di un problema ...

Accordo Eurogruppo su Grecia - ok alleggerimento debito : In base all'Accordo, la Grecia puo' posticipare di 10 anni il pagamento dei 110 miliardi di euro di prestiti ricevuti dal vecchio fondo salva-Stati. 22 giugno 2018 Diventa fan di Tiscali su Facebook

Addio Troika - l'Eurogruppo trova l'Accordo sui debiti : dopo otto anni è finita la crisi della Grecia : Il commissario Moscovici: "E' un momento storico". Atene può dire Addio alla Troika. I 15miliardi della tranche di aiuti finale daranno al governo unbuffer di capitale che coprirà tutti i bisogni finanziari delprossimo anno.

Grecia - Accordo all’Eurogruppo : verso uscita da piano di aiuti e memorandum - sì ad alleggerimento del debito : Dopo otto ore di negoziato notturno la Grecia ha incassato il via libera all’uscita dall’ultimo dei tre piani di salvataggio (accompagnati di fatto da otto anni di commissariamento) e a misure per l’alleggerimento del debito arrivato al 180% del Pil. In base all’accordo raggiunto dall’Eurogruppo – la riunione dei ministri delle Finanze dell’area euro – Atene potrà posticipare di 10 anni il ...

