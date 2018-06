Accordo fantasma

huffingtonpost

(Di venerdì 29 giugno 2018) Un, quello della notte di San Pietro e Paolo, prende il posto di un'intesa concreta. C'era uno svedese, anzi una svedese, che tifava per l'Italia a dispetto del fatto che i suoi connazionali l'abbiano eliminata dai mondiali di calcio.Il 19 ottobre scorso la Commissione Libertà Civili Giustizia e Affari Interni del Parlamento europeo ha infatti dato il primo via libera, con 43 voti favorevoli e 16 voti contrari, alla modifica del Regolamento di Dublino firmata appunto dalla relatrice scandinava Cecilia Wikström.E quella decisione, che per essere ratificata necessiterebbe di un voto a maggioranza qualificata del Consiglio europeo perché non si tratta di un trattato, ma che invece il vertice notturno di Bruxelles ha trasformato in scelta da ottenere all'unanimità, appariva l'unico treno utile da prendere per cominciare a risolvere davvero il ...