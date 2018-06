Abruzzo dal Vivo | presentati gli eventi del Progetto Genius Loci in programma dal 1 al 20

Abruzzo dal Vivo 2018 - il programma completo : Gli spettacoli, infatti, si svolgono in orari differenti". Ma non è tutto. Ad arricchire le giornate saranno anche lezioni concerto, mostre mercato, laboratori, esibizioni itineranti e masterclass di ...

Abruzzo - prevenzione valanghe : dalla Regione 2 milioni per i Prati di Tivo : “Due milioni di euro è il finanziamento programmato dalla Regione Abruzzo con il Masterplan, per far fronte ai fenomeni valanghivi a Prati di Tivo, in provincia di Teramo”. Andranno a finanziare un sistema di protezione del fenomeno affidandolo al soggetto attuatore, individuato nella Provincia di Teramo. Nel progetto è previsto un insieme di misure che vanno dal posizionamento di reti fisse e mobili all’installazione, nel ...

Pescara - presentato in Regione il Festival Abruzzo dal Vivo : E' stato allestito un calendario che punta a far scoprire luoghi simbolo del nostro Abruzzo, attraverso un programma che prevede concerti, spettacoli, mostre e laboratori, anche per i più piccoli' . ...

Sanità : Pettinari - M5s - - Geriatria Pescara 'scoppia'. Visita ispettiva vicepresidente Commissione Sanità in ospedale - Abruzzo in Video : Auspichiamo l'intervento delle autorità giudiziarie poiché davanti alle negligenze della politica regionale deve intervenire necessariamente un organo che tuteli il diritto alla salute. Anche se un ...

Abruzzo Mtb Cup : Granfondo Campo di Giove - oltre 200 sui pedali all’ombra della Maiella : L'Aquila - Più che positiva la terza edizione della Granfondo di Campo di Giove manifestazione di mountain bike tra quelle emergenti nel contesto dell’Abruzzo Mtb Cup. Impeccabile, come al solito, l'organizzazione messa in Campo dalla Bike Shock Team che ha proposto il percorso unico di 46 chilometri tra i pendii e gli altopiani dei comuni di Campo di Giove e Cansano in un paesaggio selvaggio e incontaminato del Parco Nazionale ...

In Abruzzo recuperati 42mila posti di lavoro dal 2014 : Pescara - "L'Istat rende noto che il numero degli occupati in Abruzzo nel primo trimestre del 2018 resta sopra la soglia del mezzo milione di unità, per la precisione 501mila. Un dato ragguardevole se si pensa che nello stesso periodo del 2017 eravamo a quota 464mila e al momento dell'insediamento della Giunta D'Alfonso, nel giugno 2014, gli occupati erano 459mila. Dunque, dal nostro arrivo alla guida della Regione sono ...

Lanciano - sparito dai fondali dei mari d’Abruzzo il Cristo degli Abissi : Lanciano, sparito dai fondali dei mari d’Abruzzo il Cristo degli Abissi I primi a scoprire il furto della statua di 15 chili sono stati i sub scesi a sei metri di profondità per la normale manutenzione Continua a leggere L'articolo Lanciano, sparito dai fondali dei mari d’Abruzzo il Cristo degli Abissi proviene da NewsGo.

Bianca Saquella - dall'Abruzzo vuole conquistare il Giappone a suon di tazzine di caffè : Il suo è il caffè espresso caro agli emigranti italiani del Canada ma è in Germania che ha sfondato, il paese diventato uno dei più forti consumatori. Bianca Saquella, imprenditrice classe 1972, che ...

Abruzzo : lancia la figlia dal cavalcavia - poi la segue Video : È successo domenica 20 maggio, un uomo ha lanciato la figlia di dieci anni da un viadotto, un volo di quaranta metri . I testimoni riferiscono che la figlia è caduta senza lanciare neanche un grido, come se fosse gia' addormentata. Le indagini non escludono che il padre le abbai somministrato un sonnifero prima di spingerla. Dopo ore ad urlare scuse, l’uomo si è gettato nel vuoto lungo le strade del fondovalle di Alento Abruzzo. La tragedia pare ...

Abruzzo : lancia la figlia dal cavalcavia - poi la segue : È successo domenica 20 maggio, un uomo ha lanciato la figlia di dieci anni da un viadotto, un volo di quaranta metri . I testimoni riferiscono che la figlia è caduta senza lanciare neanche un grido, come se fosse già addormentata. Le indagini non escludono che il padre le abbai somministrato un sonnifero prima di spingerla. Dopo ore ad urlare scuse, l’uomo si è gettato nel vuoto lungo le strade del fondovalle di Alento (Abruzzo). La tragedia ...

Abruzzo sotto shock - getta bambina dal ponte Video : Sono ore di angoscia e terrore quelle che si stanno vivendo in Abruzzo, precisamente in un punto dell'autostrada A14 nei pressi di Francavilla al Mare, cittadini di circa venticinquemila abitanti nella provincia di Chieti. Stamane, dopo mezzogiorno, un uomo di circa cinquant'anni ha condotto una ragazzina, che si presume possa avere all'incirca dodici anni, su un viadotto dell'autostrada, e l'ha lanciata nel vuoto. La ragazzina ha compiuto un ...

Abruzzo sotto shock - getta bambina dal ponte : Sono ore di angoscia e terrore quelle che si stanno vivendo in Abruzzo, precisamente in un punto dell'autostrada A14 nei pressi di Francavilla al Mare, cittadini di circa venticinquemila abitanti nella provincia di Chieti. Stamane, dopo mezzogiorno, un uomo di circa cinquant'anni ha condotto una ragazzina, che si presume possa avere all'incirca dodici anni, su un viadotto dell'autostrada, e l'ha lanciata nel vuoto. La ragazzina ha compiuto un ...

Lancia la figlia dal viadotto sull'A14 e minaccia il suicidio : Abruzzo choc. Compagna giù dal 3° piano : morta : Un giorno di follia a Francavilla a Mare. Un uomo ha Lanciato la figlia da un viadotto sull'autostrada A14 in contrada Vallemerlo (Chieti) ed è rimasto appeso gridando a tutti di andare...

Lancia la figlia dal viadotto sull'A14 e minaccia il suicidio : Abruzzo choc. Compagna giù dal 3° piano : morta : Un giorno di follia a Francavilla a Mare. Un uomo ha Lanciato la figlia da un viadotto sull'autostrada A14 in contrada Vallemerlo , Chieti, ed è rimasto appeso gridando a tutti di andare via. Venti ...