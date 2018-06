Abolizione vitalizi | il sondaggio che imbarazza i Cinque stelle | cosa hanno dovuto far

Abolizione dei vitalizi - M5S : ‘Non un diritto acquisito - ma un privilegio rubato’ : Il presidente della Camera in quota M5S, Roberto Fico, ha illustrato il contenuto del testo della delibera che ha lo scopo di tagliare i vitalizi [VIDEO]percepiti dagli ex deputati. Il voto finale, come riporta l’Ansa, avverra' nella settimana che va dal 9 al 13 luglio, mentre il nuovo sistema di calcolo delle pensioni dei parlamentari di Montecitorio dovrebbe entrare in vigore a partire dal 1 novembre. Esultano ovviamente i vertici ...

Dall'Abolizione dei vitalizi all'eliminazione della Germania ai Mondiali. Di cosa parlare a cena : Beh, qui si parlava giorni fa di proroghe e rinvii e quindi eccoci subito a proporre all'attenzione di tutte le cene di questa sera non un fatto avvenuto ma un fatto che sarebbe potuto avvenire e forse non è avvenuto, insomma, a meno di convocazioni improvvise e molto serali del Consiglio dei minist

Abolizione vitalizi - delibera Fico “risparmi per 40 milioni”/ Richetti - PD : “C’è qualcosa che non quadra" : Di Maio annuncia, "pronta l'Abolizione dei vitalizi": il Presidente Fico convoca domani Ufficio Presidenza della Camera, pronta battaglia Parlamento. Ex deputati, "contro Stato di diritto"(Pubblicato il Wed, 27 Jun 2018 15:42:00 GMT)

Abolizione vitalizi - delibera Fico “Risparmi per 40 milioni”/ M5s - Sibilia : "Finito il tempo dei privilegi" : Di Maio annuncia, "pronta l'Abolizione dei vitalizi": il Presidente Fico convoca domani Ufficio Presidenza della Camera, pronta battaglia Parlamento. Ex deputati, "contro Stato di diritto"(Pubblicato il Wed, 27 Jun 2018 13:01:00 GMT)

Abolizione vitalizi - delibera Fico : “risparmi per 40 milioni”/ Di Maio - pronta sforbiciata a 1200 assegni : Di Maio annuncia, "pronta l'Abolizione dei Vitalizi": il Presidente Fico convoca domani Ufficio Presidenza della Camera, pronta battaglia Parlamento. Ex deputati, "contro Stato di diritto"(Pubblicato il Wed, 27 Jun 2018 10:36:00 GMT)

Arriva alla Camera la delibera per l'Abolizione dei vitalizi. Di Maio : "È finita l'era dei privilegi" : "Domani alle 8.30 ho convocato l'ufficio di Presidenza di Montecitorio dove presenterò la delibera per il superamento dei vitalizi". Lo annuncia il presidente della Camera Roberto Fico."Domani finalmente iniziamo a togliere un privilegio insopportabile: il vitalizio degli ex parlamentari. Lo abbiamo detto e lo stiamo facendo. I prossimi saranno i pensionati d'oro. l'era dei privilegi è finita". ha scritto su Twitter il ministro del ...

Di Maio “pronta Abolizione vitalizi”/ Fico convoca Ufficio Presidenza Camera : ex deputati - “contro il diritto” : Di Maio annuncia, "pronta l'abolizione dei vitalizi": il Presidente Fico convoca domani Ufficio Presidenza della Camera, pronta battaglia Parlamento. Ex deputati, "contro Stato di diritto"(Pubblicato il Tue, 26 Jun 2018 17:21:00 GMT)

Abolizione dei vitalizi - domani il primo passo. Di Maio : "L'era dei privilegi è finita" : Tra i progetti che il Movimento 5 Stelle sta portando avanti da tempo c'è l'Abolizione dei vitalizi, inserita anche nel contratto di governo firmato a maggio da Lega e M5S. Al testo sta lavorando da tempo il Presidente della Camera Roberto Fico e domattina la delibera sarà ufficialmente presentata.Lo ha annunciato oggi lo stesso Fico, che ha convocato l'ufficio di Presidenza di Montecitorio per le 8.30 di domani, mercoledì 26 giugno. Il testo ...

Fico - domani riunione Abolizione vitalizi : ANSA, - ROMA, 26 GIU - "domani alle 8.30 ho convocato l'ufficio di Presidenza di Montecitorio dove presenterò la delibera per il superamento dei vitalizi". Lo annuncia il presidente della Camera ...

Fico : 'Mercoledì riunione alla Camera per l'Abolizione dei vitalizi' : Il presidente della Camera, Roberto Fico, ha convocato per mercoledì alle 8:30 l'ufficio di Presidenza di Montecitorio per presentare la delibera per l'abolizione e il superamento dei vitalizi. Sulla ...

Fico - domani riunione Abolizione vitalizi : ANSA, - ROMA, 26 GIU - "domani alle 8.30 ho convocato l'ufficio di Presidenza di Montecitorio dove presenterò la delibera per il superamento dei vitalizi". Lo annuncia il presidente della Camera ...

Di Maio - pronta Abolizione vitalizi : ANSA, - ROMA, 26 GIU - "La Camera è pronta ad abolire i vitalizi per gli ex parlamentari e io a fare una legge sulle pensioni d'oro". Lo annuncia Luigi Di Maio all'assemblea di Confartigianato. "...

Salvini e Di Maio - stretta di mano a Confartigianato. Leader M5s : 'Pronta Abolizione vitalizi' : stretta di mano tra Matteo Salvini e Luigi Di Maio, entrambi ospiti dell'assemblea di Confartigianato. Il Leader pentastellato è stato accolto in platea dal ministro dell'Interno. "Per evitare che i ...

Di Maio : “M5s non arretra sul reddito di cittadinanza. E prossima settimana buona per decreto dignità e Abolizione vitalizi” : Sul reddito di cittadinanza “non arretremo”. Il tema sarà affrontato a breve e i cardini saranno sempre quelli già previsti nel disegno di legge del 2013, a prima firma Nunzia Catalfo, e poi inseriti nel programma elettorale del M5s per le elezioni del 4 marzo: quindi “lo Stato ti forma e ti dà un reddito”, in cambio “lavori ogni settimana 8 ore gratuite”. Luigi Di Maio interviene al congresso nazionale della ...