A Teatro con gusto è il nuovo progetto di Corrado Oddi | storie di teatro e cibo

Trani News - Racconti tra gli ulivi - rassegna di Teatro amatoriale presso il Parco sociale di S.Geffa IIEdizione. E Cinema sotto le stelle : 5 compagnie provenienti da diverse regioni che con il loro carico di premi ed infiniti spettacoli rappresentano quella spina dorsale fatta di passione ed impegno culturale che mantiene alta la ...

Teatro Sistina - una sfilata di stelle dirette da Piparo : c'è anche Rugantino con Montesano a 40 anni dal primo successo : Proseguendo il grande lavoro di Piparo per contagiare al Musical le giovani generazioni senza allontanare i loro genitori, il 10 aprile approderà al Sistina- dove è nato- il mondo magico di PETER PAN ...

Da Paolo Rossi a Burattinarte continuano gli spettacoli di AstiTeatro 40 : Biglietti Biglietti per gli spettacoli: 10 euro intero; 7 euro ridotto , abbonati stagione Teatro Alfieri e over 65, Open card, Kor card, ; 5 euro ridotto studenti under 25. Abbonamento a 20 ...

Savona : parte la stagione estiva 2018 "L'amore non muore mai" con il Teatro dell'Opera Giocosa : Venerdì prossimo " 29 giugno 2018 " alla Sala della Sibilla del Priamar di Savona prende il via la stagione estiva 2018 dell'Opera Giocosa di Savona, "L'amore non muore mai". Sarà il soprano Renata ...

Da Ficarra e Picone a Pirandello - la stagione del Teatro Biondo ricca di appuntamenti da non perdere : PALERMO - Il vento dell'entusiasmo, soffia sulla nuova stagione del Teatro Biondo a Palermo. Le recenti annate con la direzione artistica di Roberto Alajmo, hanno dato vigore e contenuti, nonchè ...

Sposarsi a Parma : Teatro Regio - Consiglio Comunale - Casa dei Matrimoni - Casa della Musica : Stagione di Matrimoni. Per le coppie che devono organizzare il giorno del “sì” il Comune di Parma propone interessanti location

Grande successo al Teatro Manzoni con il laboratorio Teatro Studio Jankowski : Il laboratorio Teatro Studio Jankowski ha portato in scena, al Teatro Manzoni di Roma con grandissimo successo, un omaggio al maestro Alessandro Fersen, uno dei più grandi drammaturghi, registi e attori teatrali del Novecento la rappresentazione ha come titolo “Lo spettacolo come gioco”, suddiviso in tre commedie: “Le Fatiche di Arlecchino”, “Pierrot alla Conquista della Luna” e “Sganarello e la Figlia del Re”. Curato da Sofia ...

Una toccante iniziativa ha raccontato al Teatro Bismantova la 'Giustizia Riparativa' e l'incontro tra vittime e protagonisti della lotta ... : ... a cui ho donato la mia vita, che mi ha allontanato dalla mia famiglia per farmi diventare un rivoluzionario a tempo pieno, con la convinzione di lottare per un mondo più giusto. Ho fatto quattro ...

Siracusa : comicità e poesia con "I cavalieri" al Teatro greco : ... contrariamente ad ogni "razionale previsione e mistica preveggenza", le parole di Aristofane sono più che mai necessarie; la natura dell'essere umano non è cambiata, e l'attuale situazione politica ...

Il Teatro Vittoria torna a vivere con una grande stagione di spettacoli : In cartellone 13 spettacoli che vanno dai classici alle commedie, dalle tragedie ai musical, fino a rappresentazioni sperimentali , programma completo sul Portale del Cittadino , . E ci sarà anche ...

Teatro - Lorenzo Pratesi in scena con tre spettacoli a fine estate : Visto il successo di pubblico registrato , 1500 spettatori agli spettacoli di Firenze, Pistoia, Agliana, Coreglia Antelminelli e Montemurlo, , Lorenzo e la sua compagnia hanno deciso di organizzare ...

NAPOLI la nuova stagione 2018-2019 del Teatro SANNAZARO con Lara Sansone - Isa Danieli e Benedetto Casillo un viaggio del Teatro partenopeo ... : Dal sostegno e la riscoperta dei grandi classici della tradizione partenopea, al teatro contemporaneo nazionale, dalla linea a volte ritornano, pensata per riproporre gli spettacoli più interessanti ...

Racconigi : il 24 giugno una giornata tra passeggiate e Teatro nel parco del Castello : Per informazioni http://casateatroragazzi.it/spettacoli/pigiami-3/ La rassegna teatrale "C'era una volta nel giardino del Re" si inserisce nel calendario di Palchi Reali, è organizzata dalla ...

Al via il Festival della Piana del Cavaliere - la rassegna multimediale con concerti - Teatro e mostre : ... la rassegna multidisciplinare con due settimane di spettacoli, nella Marsica, nei comuni di Pereto e Rocca di Botte, a meta strada tra Roma e L'Aquila, con concerti, arti visive, spettacoli teatrali ...