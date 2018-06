A partire da oggi Surface Andromeda non è più un semplice rumor

ANTICIPAZIONI TV/ 'Riverdale' - la prima stagione in chiaro su La5 a partire da oggi : Riverdale arriva su La5, gratis, in chiaro e in prima visione, da mercoledì 13 giugno. La serie sara' trasmessa ogni mercoledì per 13 puntate, ognuna delle quali comprensiva di 2 episodi. Per chi non ne avesse mai sentito parlare, Riverdale è un teen drama con nuances mistery basato su alcuni personaggi di spicco della Archie Comics. In particolare, la serie narra narra le vicende e la quotidianita' di Archie Andrews interpretato da KJ Apa in ...

ANTICIPAZIONI TV/ 'Riverdale' - la prima stagione in chiaro su La5 a partire da oggi : Riverdale arriva su La5, gratis, in chiaro e in prima visione, da mercoledì 13 giugno. La serie sarà trasmessa ogni mercoledì per 13 puntate, ognuna delle quali comprensiva di 2 episodi. Per chi non ne avesse mai sentito parlare, Riverdale è un teen drama con nuances mistery basato su alcuni personaggi di spicco della Archie Comics. In particolare, la serie narra narra le vicende e la quotidianità di Archie Andrews (interpretato da KJ Apa) in ...

Live streaming Xbox E3 a partire dalle ore 22 di oggi : Finalmente è arrivato il giorno dell’E3 di Xbox, la conferenza più importante per i gamer di casa Microsoft che si tiene annualmente presso Los Angeles. Lo scorso anno il Colosso di Redmond aveva svelato diverse novità come la nuova Xbox One X, la retrocompatibilità con i giochi della prima Xbox, Forza Motorsport 7 e Crackdown 3. Quest’anno, invece, non ci dovrebbe essere nessun nuovo annuncio legato all’hardware (ad eccezione ...