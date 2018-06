A luglio scattano nuove rimodulazioni Tre | i piani coinvolti dagli aumenti

optimaitalia

: A luglio scattano nuove #rimodulazioniTre: i piani coinvolti dagli aumenti - GioPao9 : A luglio scattano nuove #rimodulazioniTre: i piani coinvolti dagli aumenti - OptiMagazine : A luglio scattano nuove #rimodulazioniTre: i piani coinvolti dagli aumenti - StudioPasetti : RT @securprojectsrl: **Rischio corrente elettrica** “Quali obblighi x il datore di lavoro?” In base al #DLgs8108 il datore deve prendere mi… -

(Di venerdì 29 giugno 2018) Trapelano oggi 29 giugno alcune notizie per certi versi sorprendenti per quanto riguarda alcuneTre pronte a fare il proprio esordio sul mercato. Nonostante il recente esordio in Italia di Iliad, con una tariffa estremamente conveniente e in grado di spostare tutti gli equilibri, alcune compagnie continuano ad ufficializzare degliper determinati, quasi a voler invogliare la propria utenza a valutare le proposte della concorrenza. Vediamo dunque come stanno le cose con l'operatore in questione alla luce delle ultime segnalazioni.Dopo le notizie emerse ieri in merito aWind, come anticipato previste durante il mese di, oggi tocca esaminare la questione per il suo partner, anche se ad oggi la vicenda pare limitata ad un solo piano. Sto parlando diTre al momento concentrata sulla sola All-In Start, considerando il ...