A Bolzano gli stipendi più alti - a Ragusa i più bassi : Milano, 29 giu. (Adnkronos/Labitalia) – Con 1.500 euro Bolzano rimane la provincia con il primato degli stipendi medi più alti fra gli occupati tra i dipendenti: erano 1.476 euro nell’ultima rilevazione. Fanalino di coda, invece, nella classifica del valore medio delle retribuzioni è Ragusa con 1.059 euro, mentre erano 1.070 nell’ultimo report del 2017. E’ quanto emerge dal terzo rapporto nazionale ‘Le dinamiche ...

Scopre che la figlia di 7 anni è stata uccisa a Vienna - detenuto evade dal carcere di Bolzano : L'uomo ha saputo dopo diverse settimane del brutale assassinio della bambina. Non è rientrato in cella dopo un permesso. E i parenti del ragazzo accusato dell'omicidio ora temono una vendetta

Bolzano : viaggio tra gli scenari d’artista delle Dolomiti - con il Romantik Hotel Cappella di Colfosco : Il grande artista del paesaggio William Turner si è soffermato con incanto a dipingere le Dolomiti. In Alta Badia, dove le cime Patrimonio Mondiale UNESCO svettano con le loro particolari forme, donando ogni giorno splendide visioni, troverebbe ancora oggi ispirazione per le sue opere. E la sensazione è quella della meraviglia, quando gli scenari Dolomitici si aprono dalle finestre del Romantik Hotel Cappella di Colfosco (BZ), paesino pittoresco ...

Bolzano - i carabinieri riconsegnano a Rosa Mezzina i figli rapiti dal marito e portati in Tunisia : I due piccoli, di 4 e due anni, sono stati riconsegnati alla madre a Genova e presto faranno ritorno insieme alla donna a Bolzano, dove sono nati e cresciuti. Oltre un mese fa il marito tunisino della donna li aveva "rapiti" e di nascosto portati in Tunisia.Continua a leggere

Viaggi & Turismo - Bolzano : un tuffo tra le tradizioni - gli abitanti e il territorio della Val D’Ega : Come accade per ogni luogo, anche la Val D’Ega non è solo i suoi paesaggi e le attività che tutti gli anni rendono ancora più piacevole una vacanza nel cuore soleggiato delle Dolomiti. Per conoscere la vera essenza di quest’area nel centro del Patrimonio dell’Umanità UNESCO, a pochi chilometri da Bolzano, bisogna penetrare i famosi usi e costumi che le hanno permesso di essere quello che è e che ancora oggi fanno sentire la loro importanza ...

Bolzano - polemica in Provincia : Francesca Puglisi (Pd) - compagna del senatore Bressa - assunta per migliorare l’immagine : La Provincia di Bolzano assume l’ex senatrice Pd Francesca Puglisi per “migliorare l’immagine” e scatena la polemica. Puglisi è compagna di Gianclaudio Bressa, che insieme a Maria Elena Boschi in Parlamento è tornato grazie alla candidatura proprio nel collegio “bunker” di Bolzano. La scelta ha istigato le reazione della destra locale, italiana come tedesca. “Esistono due parole evidentemente poco conosciute al Partito ...

Bolzano - si cercano "spie" che segnalino chi non paga il biglietto sul bus : La Sad, l'azienda che gestisce i trasporti pubblici in Alto Adige, premia con 150 euro chi indicherà scorrettezze e disfunzioni del servizio. Sindacati infuriati

Scritte contro gli alpini sul muro della sede dell'Ansa di Bolzano : Bolzano . Dopo le Scritte contro gli alpini apparse sui muri di Trento, in particolare all'ingresso della Facoltà di Sociologia, ora anche il muro della sede dell'Ansa di Bolzano è stato imbrattato ...

Mamme equilibriste tra lavoro e famiglia : meglio a Bolzano - peggio in Campania : Domenica, festa della mamma, molte riceveranno i regali preparati con amore dai figli. Ma le donne italiane vorrebbero, in questo giorno e per i restanti 365, non solo doni, ma diritti. Per evitare di ...

Bolzano - manifesti razzisti contro gli italiani : asili solo per tedeschi Video : Il movimento Süd-Tiroler Freiheit è un partito politico indipendentista della provincia autonoma di #Bolzano, fondato e guidato da Eva Klotz, figlia di Georg Klotz. Alle elezioni provinciali del 2013 conquistò tre seggi di rappresentanza in provincia, ora si prepara ad affrontare la prossima tornata elettorale che si terra' quest'anno. Ultimamente la campagna elettorale degli indipendentisti è al centro di una bufera mediatica a causa di un loro ...