9 cose che le persone pansessuali vorrebbero dirvi

MotoGp - Pedrosa non si sbilancia sul proprio futuro : “so che c’è grande attesa - ma le cose procedono lentamente” : Il pilota della Honda ha parlato del suo futuro, senza però sbilanciarsi su quale sarà la sua prossima scuderia Archiviato il Gp di Barcellona, il circus della MotoGp si sposta ad Assen, dove esattamente un anno fa la Yamaha conquistava la sua ultima vittoria con Valentino Rossi. Jorge Lorenzo riparte dalle due vittorie consecutive ottenute nelle ultime due gare, mentre i suoi avversari proveranno ad interrompere questa striscia positiva, ...

Once Upon a time in Hollywood - 10 cose che non sapete del nuovo film di Quentin Tarantino. E la prima sorprendente foto : Once Upon a time in Hollywood è il nuovo film di Quentin Tarantino ambientato nel 1969 nei luoghi e all’epoca dell’omicidio di Sharon Tate. Dal set, e grazie alla pagina Instagram di Leonardo DiCaprio, è arrivata la prima testimonianza fotografica delle riprese ancora in corso con lo stesso DiCaprio e Brad Pitt vintage, a figura intera, simil Starsky and Hutch. Ecco le dieci cose da sapere sul nono, attesissimo film del regista di Pulp ...

Chiara Ferragni/ Il segreto del successo - cabina armadio infinita ma beauty : “Essenziale! Poche cose ma buone” : Chiara Ferragni racconta il segreto del successo; anche se la sua cabina armadio è infinita il suo beauty è: “Essenziale! Poche cose ma buone”, ecco i consigli.(Pubblicato il Thu, 28 Jun 2018 05:42:00 GMT)

Cinque cose che l'Unione europea ha fatto e che hanno migliorato le tue vacanze : Luglio è alle porte e milioni di cittadini italiani ed europei stanno già pensando alle tante sospirate vacanze. Molti probabilmente hanno già organizzato il loro soggiorno estivo, magari un bel viaggio al mare in Spagna o in Grecia, oppure tra le montagne dell'Austria o in Provenza. Il 99,9% di chi ha già prenotato la propria vacanza lo ha fatto dando per scontate le tante possibilità, libertà e ...

Lo spettacolo di Grillo che ora elogia Salvini : «Fa le cose» E intanto Amendola querela : Il garante del Movimento 5 Stelle nel suo spettacolo spende parole positive per il leader della Lega. E via blog attacca l’attore Claudio Amendola

Lo spettacolo di Grillo che elogia Salvini : «fa le cose per davvero» : Risate tiepide, per onor di cronaca. Nient'altro di nuovo segnalare. Il lavoro «che opprime e bisogna liberarsi da questa ossessione», la storia romanzata della sua vita, «il licenziamento che mi ha ...

Terremoto cosenza : scossa di magnitudo 3.5 questa notte/ Trema anche la provincia di Crotone : Terremoto Cosenza: scossa di magnitudo 3.5 questa notte, Trema anche la provincia di Crotone, con una scossa di 2.9. Fortunatamente non si sono registrati danni a cose o a persone(Pubblicato il Tue, 26 Jun 2018 08:29:00 GMT)

Paolo Maldini compie 50 anni : i momenti indimenticabili e le cose che non sai : Paolo Maldini compie 50 anni: nato il 26 giugno 1968 a Milano, l’ex “bello” del calcio italiano è ricordato per la sua splendida e interminabile carriera nel Milan (dai 16 ai 41 anni di età), le moltissime partite in nazionale (126, soltanto Buffon e Cannavaro ne hanno giocate di più) e i cuori infranti di tante fans. In attesa di ritrovare un ruolo cardine nel nostro mondo del pallone, da tre anni Maldini è proprietario di una squadra di calcio ...

11 cose che ci hanno fatto amare il cinquantenne (oggi) Paolo Maldini : Ha giocato contro Maradona e Platini, Zidane e Ronaldo, e con accanto Franco Baresi e Weah oltre agli olandesi degli anni d’oro, Gullit e Van Basten. Quarto di sei figli di un uomo che aveva alzato la Coppa dei campioni pochi anni prima con la fascia di capitano del Milan, Paolo Maldini nasceva il 26 giugno 1968 a Milano. Un giocatore talmente unico da risultare indimenticabile per la bellezza (ne sanno qualcosa le ragazzine fra gli anni ’80 e i ...

Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis : «Non è mai con me? Le cose sono diverse da quelle che mostrano...» : Sonia Bruganelli, la moglie di Paolo Bonolis, è molto attiva su Instagram e dal suo profilo condivide momenti di vita quotidiana che la ritraggono a lavoro, con i figli o in giro con gli...

10 cose che Usi Tutti I Giorni - Ma Che Secondo La Scienza Possono Essere Cancerogene : Che il cancro sia una vera e propria piaga sociale del mondo moderno lo dicono i numeri e, ahinoi, le esperienze personali: le stime prevedono che ci saranno 23,6 milioni nuovi casi ogni anno, entro ...

L’Organizzazione Mondiale della Sanità : “5 cose sui vaccini che pochi conoscono” : Nel caso in cui si fermassero i programmi vaccinali, le malattie prevenibili con i vaccini tornerebbero. Anche se un’igiene migliore, il lavaggio delle mani e l’acqua pulita contribuiscono a proteggere dalle malattie infettive, queste malattie si possono diffondere indipendentemente dal livello di igiene. Se le persone non si vaccinassero, in breve tempo comparirebbero di nuovo malattie diventate poco frequenti, come la difterite, la ...