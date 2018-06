5 serie tv per immergersi nella realtà virtuale

serie B - Game Over Cesena : colpo di scena sul club in pole per il ripescaggio : Game Over Cesena, è ai titoli di coda la storia di uno dei più gloriosi club, protagonista anche nel massimo torneo italiano, adesso può considerarsi praticamente fallito dopo 78 anni di storia. Problemi economici troppo grandi che hanno spinto l’Agenzia delle Entrate a non accettare il piano di ristrutturazione del debito, sono andate così in fumo le ultime chance di salvare il club. Importante novità sul fronte ripescaggi, ...

Non solo Glow e Stranger Things : le altre serie tv immerse negli Anni ’80 da non perdere : La voglia di revival Anni ’80 non si fa sentire solo nella musica, ma anche nelle serie tv. Non a caso uno dei più grandi successi deglu ultimi due Anni è stato Stranger Things, ambientato in quel decennio con una ricchezza di ricordi e citazioni (soprattutto cinematografiche) inimitabile. Lo stesso vale per Glow (la cui seconda stagione arriverà su Netflix il 29 giugno), che si focalizza sul movimento di wrestler al femminile nato proprio ...

serie A 2018-2019 - la guida per vedere il calcio in tv : Sky trasmetterà 7 partite ogni weekend, Perform 3: tutto spalmato in 8 fasce orarie. Ecco dove vedere lo spettacolo in esclusiva

E' l'ora della verità per la vendita dei diritti tv della serie B : La Spezia - Venerdì 29 giugno alle ore 12 si tiene l'Assemblea della Lega B a Milano, in via Rosellini. All'ordine del giorno, principalmente, i diritti audiovisivi del triennio 2018-2021 con gli ...

serie C : cordata di imprenditori per la Reggiana : Reggiana– Dopo l’addio annunciato dal patron Mike Piazza – l’ex asso del baseball ha dichiarato di non voler iscrivere la squadra alla Serie C – si è fatta avanti una cordata con a capo l’imprenditore laziale Marco Arturo Romano. Per evitare il baratro e scongiurare il fallimento si sono mossi due ex dirigenti granata: Sisto Fontanili e Tito Corsi, che hanno portato davanti al sindaco Luca Vecchi, ...

Entertainment Weekly organizza una reunion di Breaking Bad per i primi dieci anni della serie (foto e video) : Sono già passati dieci anni da quando abbiamo fatto la conoscenza di Walter White, Jesse Pinkman e gli altri, e per celebrare questo primo traguardo la rivista Entertainment Weekly ha dedicato la propria copertina e un servizio a una mai vista prima reunion di Breaking Bad, che ha visto di fronte all'obiettivo della macchina fotografica tutti gli interpreti della serie cult targata AMC. "Non si può semplicemente andare oltre. È qualcosa di ...

Lega serie B - domani l’assemblea sui diritti tv per il triennio 2018-2021 : Programmata per domani a mezzogiorno l'assemblea durante la quale verrà rivelato l'esito della procedura di commercializzazione dei diritti tv. L'articolo Lega Serie B, domani l’assemblea sui diritti tv per il triennio 2018-2021 è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

L’ultima follia dei fan di Shadowhunters : uno spazio pubblicitario a Times Square per salvare la serie : Che sia follia o passione, non si può certo dire che i fan di Shadowhunters non siano determinati a salvare la loro serie preferita. Dopo la notizia della cancellazione, con Freeform che ha deciso di non rinnovare lo show tratto dai libri di Cassandra Clare per una quarta stagione, i fan si sono scatenati sui social network. Ispirati dalle campagne social di Brooklyn Nine-Nine, (cancellata da Fox e salvata da NBC in tempi record) e da quella ...

Suburra La serie sbarca su Rai2 per cinque serate : la conferma ufficiale alla presentazione dei palinsesti Rai : Lo avevamo annunciato già qualche settimana fa che Subura La Serie sarebbe stato uno dei gioiellini dell'autunno di Rai2 e la conferma ufficiale è arrivata proprio durante la presentazione dei palinsesti Rai che si è tenuta ieri a Milano. Proprio nel video che ha mostrato la carrellatta delle fiction e delle Serie che arriveranno il prossimo autunno in casa Rai si sono visti anche Spadino, Lele e Aureliano alle prese con il loro losco affare per ...

Palinsesto Rai - autunno 2018 : fantasia per le serie americane in programma : fantasia è la parola che meglio rappresenta le serie tv. Come è stato ribadito nel comunicato stampa delle Reti Nazionali “il futuro è già in programma“. In questo modo sono stati presentati i Palinsesti Rai per il prossimo autunno 2018. Il Trono di Spade 7, The Americans 3, The Exorcist 2, Scandal 7, American Crime Story – Versace, NCSI 15, Bull 2 sono alcune delle serie in Palinsesto. Le serie Tv sono la nuova grammatica ...

La Casa di Carta - perché tutti amano la serie spagnola di Netflix? : Accade raramente che una serie tv riesce a convincere, allo stesso modo, sia il pubblico che la critica. Il discorso si complica in maniera esponenziale quando si parla de La Casa di Carta , serie ...

Calciomercato serie A - come cambiano le squadre : super colpi di Juve - Napoli - Roma ed Inter - importanti mosse di Genoa - Lazio - Sampdoria e Torino [FOTO] : 1/21 ...

Parma - arriva il primo colpo per la serie A : Parma, il ds Faggiano si appresta a concludere il primo acquisto di una lunga estate: la campagna di rafforzamento è solo all’inizio Il Parma ha preso Leo Stulac dal Venezia. E’ questo il primo acquisto del nuovo corso parmense in Serie A, in attesa di conoscere gli eventuali risvolti del ben noto caso legato agli sms di Calaiò. Il centrocampista andrà a piazzarsi al centro del reparto di D’Aversa, nel ruolo di regista ...

Rocco Commisso e il Milan - il messaggio di Lillo Foti : “porti la passione del Sud - e ai Mondiali occhio alla Croazia. Per la prossima serie A mi intriga la Roma”. L’intervista a CalcioWeb : Il nuovo Milan di Rocco Commisso potrebbe avere patrimonio americano e dna sempre più calabrese: con Gattuso in panchina, il nuovo patron potrebbe essere proprio il magnate di Marina di Gioiosa Jonica, provincia di Reggio Calabria, che ha fatto fortuna negli USA. La storia di Rocco Commisso, infatti, inizia proprio sulle rive del mar Jonio, in un piccolo villaggio di pescatori affacciato ad est verso la Grecia che duemila anni fa aveva fatto di ...