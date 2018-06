5 consigli per stare vicino a una persona depressa

consiglio Europeo - Conte blocca il documento perché manca ancora la parte sui migranti : Aggiornamento ore 23:10 - Il vertice andrà avanti anche durante la notte nel tentativo di raggiugnere un'intesa sulla parte del documento che riguarda i migranti. Secondo fonti presenti all'evento, ci sarebbe un accordo tra il Premier italiano Giuseppe Conte e il Presidente francese Emmanuel Macron (che si erano incontrati nei giorni scorsi a Roma) e ora stanno lavorando per convincere anche gli altri Paesi Ue.Aggiornamento ore 21:30 - ...

consiglio Europeo - Conte : "Spartiacque per l'Italia" : Il Presidente del Consiglio italiano è arrivato nella sede del Consiglio Europeo a Bruxelles, dove si svolgerà il vertice con i 28 Capi del Governo dell'Unione Europea. Conte ha parlato brevemente con i cronisti, confermando l'importanza di questa riunione: "sarà uno spartiacque, per quanto ci riguarda. E per quanto mi riguarda sono disponibile a trarne tutte le dovute conseguenze".I partner europei sono chiamati ad ascoltare le richieste ...

Caccia - le associazioni : “Il consiglio di Stato conferma la bocciatura del calendario venatorio per la Regione Basilicata” : Dal Consiglio di Stato è arrivata la bocciatura definitiva del calendario venatorio 2016-2017 della Regione Basilicata che aveva approvato una serie di deroghe senza tenere in alcun conto il parere dell’ISPRA. Contro il calendario della Regione Enpa, Lav, Lipu e WWF Italia avevano proposto un ricorso che era Stato accolto dalla Sezione Prima del Tar di Potenza che aveva disposto contestualmente la sospensiva del calendario venatorio. Ora il ...

Tutto quello che c’è da sapere sul consiglio europeo : Il 28 e 29 giugno a Bruxelles si riuniscono i capi di stato e di governo dei paesi membri dell’Unione europea per discutere delle politiche migratorie dell’Unione. Leggi

Migranti - Conte al consiglio Europeo : "Incontro spartiacque per l'Italia - basta solidarietà a parole" : Il Presidente del Consiglio italiano è arrivato nella sede del Consiglio Europeo a Bruxelles, dove si svolgerà il vertice con i 28 Capi del Governo dell'Unione Europea. Conte ha parlato brevemente con i cronisti, confermando l'importanza di questa riunione: "sarà uno spartiacque, per quanto ci riguarda. E per quanto mi riguarda sono disponibile a trarne tutte le dovute conseguenze".I partner europei sono chiamati ad ascoltare le richieste ...

Caldo : 10 consigli salvavita per l’estate : L’estate è giunta, e sebbene il clima non sia stato dei più miti si prevede un luglio di regolare Caldo. Tra la visione di una partita dei mondiali e le curiosità del calciomercato, che vedono la clamorosa possibilità che Cristiano Ronaldo giochi in una squadra Italiana, è necessario anche ricordarsi dei più deboli, come gli anziani soli che in condizioni di alte temperature possono correre seri pericoli. “Non aspettiamo i bollettini ...

Scandalo per don De Masi (Libera) Denuncia? No - consiglia di pagare Una bruttissima storia di usura : Una richiesta di aiuto fatta a don Pino De Masi di Libera per una bruttissima storia di usura in cui è incappata una famiglia calabrese. I Mammola, di Polistena, sono in difficoltà economica e si fanno prestare dei soldi dai vicini di casa perché le banche, a causa della crisi, hanno chiuso il credito al loro negozio... Segui su affaritaliani.it

Maturità : ecco i consigli per affrontare al meglio la prova orale : L"ultimo scoglio dell"esame di Maturità è l"orale. Archiviate le tre prove scritte, gli studenti si stanno preparando per l"ultima, che li vedrà faccia a faccia con la commissione esaminatrice. Sarà l"ultima prova prima delle agognate vacanze estive, in attesa di conoscere il voto dell"esame di stato. A dare consigli agli studenti su come prepararsi al meglio per la prova orale e in che modo presentare la propria tesina è Skuola.net.Il momento è ...

Orban al consiglio europeo : "Fermare invasione per restaurare democrazia" : "Fermare l'invasione". Il premier ungherese Viktor Orban a margine del Consiglio europeo ha ribadito la sua linea dura sull'immigrazione, "necessaria per restaurare la democrazia". La gente chiede due cose", ha spiegato Orban: "la prima è non più migranti che entrano, cioè fermarli. La seconda è che quelli che sono dentro devono essere riportati indietro. Questa è la volontà del popolo. Per restaurare la democrazia europea dobbiamo muoverci in ...

Azionario Usa : crash in arrivo? consigli contrarian per salvarsi : Ma, anche in questo caso, la prima vittima sarebbe l'economia Usa, con un Pil che vede gran parte della sua forza derivare proprio dal consumo dei privati. La view contrarian Proprio sul dollaro si ...

Esplosa la bulldog-mania : ecco i consigli per proteggere i cani dal caldo [INFOGRAFICA] : A parlare sono i numeri: con oltre 2.000 esemplari censiti in Italia, è Esplosa la bulldog-mania. Ma il tenero bulldog francese, protagonista anche dell’ultimo spot ‘Non vedrai l’ora di rimanere a casa’ dei climatizzatori Hitachi che impazza sul web, ha un acerrimo nemico: il caldo. ecco allora i consigli di Hitachi per proteggere i cani dal caldo. I bulldog francesi censiti in Italia da Enci – Ente Nazionale Cinofilia Italiana ...

consiglio Ue sui migranti - l’Italia minaccia il veto sui 3 miliardi alla Turchia : la mossa per ottenere fondi per Libia e Sahel : Un veto italiano sui 3 miliardi di euro che l’Europa darà nei prossimi due anni alla Turchia di Recep Tayyip Erdogan per gestire i migranti e non farli arrivare in Ue. L’ipotesi potrebbe concretizzarsi durante il Consiglio Ue. Più presumibilmente, però, si tratta solo di una partita a scacchi giocata dal governo italiano per guadagnare terreno altrove e usare i soldi in fondi più importanti per l’Italia. L’escalation diplomatica è ...

consiglio Ue su migranti e Brexit : decisivo per futuro Merkel : Ma per quanto riguarda la politica di immigrazione, non è ancora dove vogliamo che sia'. Altro capitolo in agenda la questione protezionismo con la guerra commerciale avviata dal presidente Donald ...

consiglio dei ministri - slitta il decreto dignità : non ci sono le coperture. Ma Di Maio : “Colpa della burocrazia” : Niente decreto dignità, almeno per questa settimana. Il primo provvedimento annunciato dal ministro del Lavoro e dello Sviluppo economico Luigi Di Maio slitta alla prossima settimana: doveva essere approvato ieri in Consiglio dei ministri, ma non ci sarebbero le coperture per alcune misure previste dal testo. Secondo Di Maio, però, si tratta solo di un rinvio causato dagli adempimenti burocratici.Continua a leggere