29 giugno | San Pietro e Paolo | ecco i patronati e i proverbi più noti

29 giugno 2018 - San Pietro e Paolo : la storia del ritrovamento dei resti del primo apostolo : La Chiesa celebra oggi la ricorrenza di San Pietro e Paolo. Se sappiamo che sotto alla Basilica di San Pietro ci sono veramente le reliquie del primo Papa, lo dobbiamo a Margherita Guarducci. Grazie ai suoi studi, nel 1968 Papa Paolo VI decretò che le ossa ritrovate dopo gli scavi sotto la basilica erano veramente quelle dell’apostolo. Una storia lunga e complessa, quella dell’identificazione delle reliquie di Pietro. Tutto nacque ...

Terremoto oggi nelle Marche/ Ingv - ultime scosse : sisma M 2.5 a Sant'Angelo in Pontano (28 giugno 2018) : Terremoto oggi, 28 giugno 2018, nelle Marche. ultime scosse secondo i dati Ingv: il sisma è stato di magnitudo M 2.5 sulla scala Richter e ha avuto come epicentro Sant'Angelo in Pontano.(Pubblicato il Thu, 28 Jun 2018 20:59:00 GMT)

Alessandro Borghese e 4 Ristoranti sul Lago di Como per la miglior location storica : anticipazioni 28 giugno : Seconda puntata per Alessandro Borghese e 4 Ristoranti che oggi, 28 giugno, saranno sul Lago di Como alla ricerca del miglior ristorante in una location storica. Il format del programma non cambia e anche questa sera ci troveremo davanti una vera e propria sfida in cui scopriremo chi sarà il nuovo vincitore di questa edizione estiva del programma. A scontrarsi questa sera saranno il Crotto del Sergente , il Ristorante Imperialino, La ...

Carlos Santana a Milano il 28 giugno : info utili e ultimi biglietti disponibili per l’Ippodromo Snai di San Siro : Carlos Santana a Milano si esibirà stasera, giovedì 28 giugno. L'evento è atteso presso l'Ippodromo Snai di San Siro e gli ultimi biglietti ancora disponibili su Ticketone.it al prezzo di 58,65 euro, nell'area del parterre non numerato. Il concerto si inserisce tra gli eventi del Milano Summer Festival. In base alle disposizioni ministeriali sulla Pubblica Sicurezza, all'ingresso saranno posizionati metal detector e ci sarà un accurato ...

Negramaro - concerto Milano/ San Siro - 27 giugno : la grande festa e l'omaggio a Dolores dei Cranberries : concerto Negramaro, Milano a San Siro del 27 giugno; la grande festa davanti a circa 50 mila persone. I più grandi successi della band e l'omaggio a Dolores dei Cranberries.(Pubblicato il Thu, 28 Jun 2018 09:17:00 GMT)

28 giugno - Presentazione del libro di Alessandra Erriquez "Ho scelto le parole" a Bari : Vicine anche ad alcuni fatti di cronaca recenti, il libro raccoglie le narrazioni di: Ruggero Vio, padre della campionessa paraolimpica e mondiale di scherma Bebe Vio, Daniela e Guido Marangoni, ...

Orari e scaletta dei Negramaro a Milano il 27 giugno - ultimi biglietti per San Siro : come raggiungere lo stadio : Dopo il debutto al Teghil di Lignano Sabbiadoro, col concerto dei Negramaro a Milano il 27 giugno l'Amore Che Torni Tour Stadi 2018 sbarca a San Siro. La band torna nello stadio milanese a dieci anni di distanza dal concerto-evento da cui fu tratto il DVD San Siro Live: il 31 maggio 2008 Giuliano Sangiorgi (voce, piano e chitarre), Emanuele Spedicato (chitarre), Ermanno Carlà (basso), Danilo Tasco (batteria), Andrea Mariano (pianoforte, ...

San Cirillo d'Alessandria/ Santo del giorno - il 27 giugno si celebra il patrono di Carpino : San Cirillo d'Alessandria, Santo del giorno: il 27 giugno si celebra il protettore di Carpino un comune che si trova in provincia di Foggia e conta 4mila abitanti.(Pubblicato il Wed, 27 Jun 2018 04:23:00 GMT)