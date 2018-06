29 giugno - Lo show di Uccio De Santis al lido Ilmaredentro - Bari

Ermal Meta a Radio Subasio il 18 giugno per uno showcase acustico esclusivo : come seguire la diretta : Lo showcase di Ermal Meta a Radio Subasio, un appuntamento con la musica del cantautore originario di Fier che si racconterà attraverso musica e parole in diretta Radio. Protagonista di Subasio Music Club, Ermal Meta sarà ospite lunedì 18 giugno a Radio Subasio, a partire dalle ore 21. Ermal Meta a Radio Subasio delizierà i fan presenti e tutti quelli collegati con un'ora di musica in acustico, durante cui ripercorrerà alcune tappe ...

Chiappucci ospite d'onore 14 giugno del talk show sul ciclismo - Udine 20 : ... la manifestazione è scandita da tanto divertimento e sport, con largo spazio alle associazioni locali e non solo, ma anche musica, presentazioni di libri, spettacoli e mostre.

Concerto Vasco Rossi - Roma/ Seconda serata - scaletta : foto - targa per 20 show nella capitale (Oggi 12 giugno) : Vasco Rossi è pronto a tornare sul palco dello Stadio Olimpico per il bis Romano che gli permetterà di intrattenere migliaia di fan dopo il successo di ieri. Tutti felici? Quasi.(Pubblicato il Tue, 12 Jun 2018 20:40:00 GMT)

Ilary Blasi e Belen Rodriguez - regine dei Mondiali : dal 15 giugno lo show targato Mediaset : È ufficiale, saranno Ilary Blasi e Belen Rodriguez ad animare l'intrattenimento di Mediaset per i Mondiali di Russia 2018. L'annuncio durante la conferenza stampa organizzata a Cologno Monzese per la ...

Ilary Blasi e Belen Rodriguez - regine dei Mondiali : dal 15 giugno lo show targato Mediaset : Lo show vedrà anche la partecipazione di molti ospiti e volti noti dello sport e dello spettacolo. I 'Gialappì saranno impegnati anche con 'Mai dire Mondialì su Mediaset Extra e Radio 105, ...

Ilary Blasi e Belen Rodriguez - regine dei Mondiali : dal 15 giugno lo show targato Mediaset : È ufficiale, saranno Ilary Blasi e Belen Rodriguez ad animare l'intrattenimento di Mediaset per i Mondiali di Russia 2018. L'annuncio durante la conferenza stampa organizzata a Cologno Monzese per la ...

LIVE Roland Garros 2018 in DIRETTA : risultati 6 giugno. Nadal vuole la semifinale. Show Del Potro-Cilic : OASport vi propone la DIRETTA LIVE del Roland Garros 2018 , mercoledì 6 giugno, : cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, per non perdersi davvero nulla di quello che succede sulla terra rossa di ...

LIVE Roland Garros 2018 in DIRETTA : risultati 6 giugno. Nadal vuole la semifinale. Show Del Potro-Cilic : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE del Roland Garros 2018 (mercoledì 6 giugno). Oggi si disputano i quarti di finale della parte alta dei due tabelloni, lo spettacolo è assicurato. Gli appassionati italiani hanno ancora negli occhi l’impresa di Marco Cecchinato che ha sconfitto Novak Djokovic qualificandosi alle semifinali dove incrocerà Dominik Thiem, giustiziere di Alex Zverev. Oggi conosceremo gli giocherà l’altra semifinale ...

Parata del 2 giugno - show di ConteE Salvini non applaude la bandiera della UE : Ciò che suona anche come un monito nei confronti di chi, all'estero, si è soffermato nei giorni della crisi politica sui vizi italiani. In ogni caso, 'tenete duro, teniamo duro', ha poi aggiunto ...

Reazione a Catena : il quiz show torna il 4 giugno Video : 2 Il noto quiz show Reazione a Catena torna su Raiuno il 4 Giugno 2018. Si tratta della 12esima edizione. Gabriele Corsi sara' il nuovo conduttore del preserale estivo [Video]. Un nome che a molti risultera' noto, essendo membro del famoso Trio Medusa. Indimenticabili le loro 'gesta' nel programma satirico Le Iene, come quando riuscirono a far arrabbiare Vittorio Sgarbi. Tuttavia, Corsi vanta anche una lunga esperienza ...

Dall'8 al 10 giugno - il "Barolo fashion show" diventa Festival : ... il 19 aprile scorso, , la terza edizione del BFS dunque sarà caratterizzata da workshop, convegni dibattiti, approfondimenti e spettacoli che culmineranno nelle sfilate di alta moda previste per le ...