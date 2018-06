29 giugno 1958 | il giorno in cui Pelé si è rivelato al mondo

gqitalia

(Di venerdì 29 giugno 2018) La storia del calcio si divide in due epoche, prima e dopo, e il momento del cambiamento ha una data precisa: 29, sessant’anni fa esatti. Quelil Brasile vince il suo primo campionato deldi calcio e l’intero pianeta ha modo di scoprire il talento infinito di un ragazzino di 17 anni e mezzo, Edson Arantes do Nascimento, che già tutti conoscono con il nomignolo di. La Seleção, che otto anni prima aveva sofferto il dramma del Maracanaço, vive il suo riscatto battendo 5-2 i padroni di casa della Svezia nella finale di Stoccolma, davanti a cinquantamila spettatori. Liedholm (futuro allenatore di Roma e Milan) e Simonsson salvano l’onore scandinavo mentre i brasiliani vanno in gol con Vavá (doppietta),(doppietta) e Zagallo. La formazione sudamericana è zeppa di campioni come Gilmar, Djalma Santos e Garrincha, ma tutte le attenzioni sono per quel ...