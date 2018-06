20 abiti da sposa con cui ci piacerebbe vedere Chiara Ferragni

vanityfair

(Di venerdì 29 giugno 2018) Dopo il royal wedding, ecco che si sta per avvicinare la data del secondo matrimonio più atteso dell’anno: quello dei Ferragnez, ovvero die Fedez. L’influencer e il rapper diranno sì il primo settembre a Noto, in Sicilia, con un rito civile a Palazzo Ducezio. Il save the date, su Instagram, è stato, forse, più plateale, social e di stile losangelino di quanto avrebbe potuto essere quello dei Kardashian-West per un anniversario o evento familiare. Se tanto ci dà tanto, daci aspettiamo un abito sontuoso, da vera influencer qual è. LEGGI ANCHEe Fedez, prove generali di matrimonio Del resto ogni donna ha il suo stile anche per il wedding dress, che di solito rispecchia i suoi look di tutti i giorni. Solo in modo incommensurabilmente più fastoso. Ci sono infatti spose come Meghan Markle che non riuscirebbero a vedersi se non con indosso un ...