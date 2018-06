175 milioni di telespettatori dopo le prime 48 partite dei #MondialiMediaset

Ascolti TV Mediaset - fase a girone Mondiale Russia 2018 : 175 milioni di telespettatori : Si è chiusa ieri sera, con Ascolti sempre in crescita, la fase a gironi di “FIFA World Cup Russia 2018”, trasmessa in chiaro e gratuitamente su quattro diverse reti Mediaset: Canale 5, Italia 1, 20 e Mediaset Extra FIFA World Cup. Il Bilancio relativo agli Ascolti della fase a gironi del Mondiale Russia 2018 di Mediaset l bilancio delle prime 48 partite è molto positivo con un seguito totale di 175 milioni di telespettatori (oltre 20 milioni in ...