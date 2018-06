10 miti sull' orientamento sessuale sfatati dalla scienza

Cavalcade - il Barnum delle Ferrari fa show sulle Dolomiti" : Lo scorso anno invece è stata la Puglia ad accogliere la Cavalcade perché le Ferrari provenienti da tutto il mondo, oltre a diventare strumento per condividere la passione per le vetture del ...

VIDEO Vincenzo Nibali si scatena in discesa! Va più veloce di una moto! Gli allenamenti sulle Dolomiti verso il Tour de France : Vincenzo Nibali si sta allenando duramente in vista del Tour de France che scatterà sabato 7 luglio dalla Vandea. Lo Squalo sogna una nuova magica impresa alla Grande Boucle dopo quella confezionata nel 2014 e sta intensificando il lavoro. Il siciliano si sta impegnando sulle Dolomiti dove è in programma uno stage in altura per affinare la forma fisica e presentarsi sulle strade Francesi al top, passando prima dai Campionati Italiani (30 giugno ...

24 Ore Le Mans 2018 : Fernando Alonso sulle orme dei miti. Chi ha già realizzato la Tripla Corona in passato? : In questo modo il due volte campione del mondo di Formula Uno proverà ad avvicinarsi alla prestigiosa 'Tripla Corona' che si ottiene vincendo il campionato del mondo di F1 , oppure il Gran Premio di ...

24 Ore Le Mans 2018 : Fernando Alonso sulle orme dei miti. Chi ha già realizzato la Tripla Corona in passato? : Fernando Alonso, dopo anni di cocenti delusioni in Formula Uno tra Ferrari e, soprattutto, McLaren continua a puntare il suo mirino su altri obiettivi. Un anno fa tentò la sua prima 500 Miglia di Indianapolis e, solo la sfortuna, gli negò la vittoria sull’ovale più famoso del mondo. In questo 2018 il campione asturiano ha deciso di puntare la sua attenzione sulla 24 Ore di Le Mans, e non tanto per fare. Lo spagnolo, infatti, si è iscritto ...

Vincenzo Nibali si allena verso il Tour de France. Ripetute e scatti in salita sulle Dolomiti. Obiettivo Froome : L’operazione Tour de France di Vincenzo Nibali prosegue. Lo Squalo è reduce da un Giro del Delfinato duro, che però non ha scalfito il morale e la fiducia in vista della Grande Boucle. La preparazione del ciclista siciliano prosegue e sono ora le Dolomiti il teatro dei suoi allenamenti, fino al 24 giugno. “È un po’ come se fosse il mio nido. Per chi fa il mio mestiere questo è un terreno d’allenamento eccezionale: tante ...

5 miti da sfatare sulla carne rossa : Dopo i cali degli ultimi anni in Italia i consumi di carne ritornano leggermente a crescere. Ma intorno alla carne c’è ancora tanta confusione. Nel l’AIRC, l’Agenzia internazionale per la ricerca sul Cancro, ha classificato quella «rossa» – ovvero le carni bovine (vitello, vitellone, manzo, bue, vacche), la carne equina (di cavallo o puledro), carne di ovini (pecore), suini (maiale) e caprini (capre) – come «probabilmente ...

10 falsi miti sull'albinismo : Oggi è la Giornata mondiale per la consapevolezza sull'albinismo. Ecco 10 cose che dobbiamo ricordarci

10 falsi miti sull’albinismo : (foto: Getty Images) Albino. Quante volte abbiamo pronunciato questa parola? Tante, poche, forse mai? “Credo che nel mondo occidentale il problema principale sia un elevato livello di ignoranza su questa condizione“, racconta Ikponwosa Ero, albina di origini nigeriane, esperta indipendente sul tema dell’albinismo alle Nazioni Unite per mandato del Consiglio per i diritti umani. “Questa malattia è molto rara in occidente e ...

Südtirol Jazzfestival 2018/29 giugno-8 luglio l'evento itinerante sulle Dolomiti : "Exploring the North" : Nuova edizione del Südtirol Jazzfestival Alto Adige dedicata ai Paesi scandinavi, tante produzioni inedite incluso un omaggio al cantautore Fabrizio De André. ROBERTO BARELLI(Pubblicato il Sat, 09 Jun 2018 06:11:00 GMT)FRANCO DEL PRETE & SUD EXPRESS/ "La chiave": torna il grande rock - jazz napoletanoALAN SORRENTI/ "The Prog Years": gli anni indimenticabili della psichedelia italiana

Allerta meteo Veneto : fino a domenica stato di attenzione sulle Dolomiti : Il Veneto resta interessato da condizioni di instabilità fino alle prime ore di domani con probabilità di rovesci e temporali, localmente anche intensi, su tutta la regione. Dal pomeriggio di domani potrebbero verificarsi rovesci e temporali, localmente anche intensi, nella zona Dolomitica. Sulla base delle previsioni meteo, la protezione civile ha dichiarato lo stato di attenzione per possibili criticità idrogeologiche dalle 8.00 di domani, ...

Anna Falchi - la confessione e gli slip da Luttazzi/ Video - la gaffe a "Quelli Che..." sull'antisemitismo : Anna Falchi, La confessione di Peter Gomez in onda nella seconda serata di oggi, giovedì 6 giugno 2018: “Le mutandine che mi tolsi da Luttazzi? Le ha un feticista ma non posso dire il nome".(Pubblicato il Wed, 06 Jun 2018 23:11:00 GMT)

Auto contromano sulla Domitiana : scontro con scooter - centauro ferito : Tragedia sfiorata sulla statale 7 Quater Domitiana, nel napoletano, dove un'Auto ha imboccato la strada contromano scontrandosi con altre due vetture e uno scooter che viaggiavano nel corretto senso ...

Ciclismo – La Haute Route 2018 approda in Italia : dall’8 al 10 giugno a Bormio e sullo Stelvio - a settembre si pedalerà sulle Dolomiti : Concorrenti da tutto il mondo per gli eventi organizzati da OC Sport: 29 le nazioni presenti. Rémi Duchemin sarà il fondatore e direttore generale di Haute Route Dopo i due appuntamenti negli Stati Uniti (San Francisco e Asheville), la Haute Route approda in Italia. A inizio giugno, infatti, la ciclosportiva proposta da OC Sport (www.ocsport.com) vivrà il primo dei due eventi in programma sulle montagne Italiane, vale a dire la Haute Route ...

AEREO DA TURISMO PRECIPITA SULLE DOLOmiti/ Ultime notizie - morto il pilota : allieva grave ma fuori pericolo : AEREO da TURISMO PRECIPITA SULLE DOLOMITI, Ultime notizie, morto il pilota, gravissima l’alunna di 25 anni che era con lui. Una tragedia è avvenuta questa mattina attorno alle ore 11:00(Pubblicato il Sat, 02 Jun 2018 22:33:00 GMT)