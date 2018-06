Zero e Lode chiude - game show sospeso dal palinsesto di Rai1 : al suo posto Caterina Balivo : Presentati questa mattina a Milano i nuovi palinsesti Rai per la stagione tv 2018-2019. Tante le novità che vedremo in onda a partire dal prossimo mese di settembre, e tra le notizie più importanti troviamo la cancellazione del game show Zero e Lode, condotto da Alessandro Greco, che aveva debuttato nella passata stagione televisiva su Raiuno. Il programma non è stato riconfermato in palinsesto e risulta sospeso dalla rete ammiraglia Rai. La Rai ...

Palinsesti Rai 2018-2019 : cancellato Zero e Lode - Marco Liorni lascia La vita in diretta : In attesa della presentazione ufficiale dei nuovi Palinsesti autunnali Rai per la stagione tv 2018-2019, il direttore di Raiuno, Angelo Teodoli, ha anticipato alcune delle novità più importanti. Sono parecchie quelle che vedremo (o non vedremo più) in televisione a partire dal prossimo settembre e, tra queste, vi segnaliamo anche la chiusura definitiva di un programma che aveva fatto centro nel cuore del pubblico giovane di Raiuno. Stiamo ...

Non è Zero e Lode ad essere giovane ma La Vita in Diretta ad essere vecchia : Alessandro Greco Dietrofront: essere giovani in tv è diventato un peccato. Proprio quando la Rai dichiara di non voler abbandonare le nuove generazioni proponendo anche offerte ad hoc (vedi il caso di Rai Fiction), arriva il direttore di Rai1 a rompere l’idillio. Angelo Teodoli ha spiegato che alla base della chiusura di Zero e Lode, programma che aveva portato il segno + nel primo pomeriggio della rete, c’è la composizione del ...

Addio a 'Zero e Lode' - ecco il vero motivo della chiusura del programma condotto da Alessandro Greco : Come in molti già sanno, dallo scorso 1 giugno si è conclusa l'avventura di Alessandro Greco al timone di Zero e Lode . Il gioco del primo pomeriggio aveva raccolto consensi e successi, ma la ...

Zero e Lode con Alessandro Greco : perché è stato cancellato : Alessandro Greco non farà più Zero e Lode: svelato il motivo Quando qualcuno si arrampica sugli specchi senza successo si sente un inconfondibile rumore. Ed è forse quello che si sente leggendo le ultime dichiarazioni di Angelo Teodoli, direttore di Rai1, in merito ai cambiamenti in Rai che si mostreranno al pubblico a partire dall’autunno 2018. Soprattutto la giustificazione data per la cancellazione di Zero e Lode appare ...

Rai 1 : Zero e Lode chiuso perché aveva un pubblico giovane! Insinna il sostituto di Frizzi - Liorni fuori da VID perché vuole condurre da solo : Angelo Teodoli, direttore di Rai 1 “Ovviamente mi farebbe piacere continuare il mio lavoro”, ma con l’arrivo del nuovo governo non è da escludere l’ennesimo valzer di poltrone in quel di Viale Mazzini. Angelo Teodoli, direttore di Rai 1 da otto mesi, guarda comunque alla prossima annata televisiva e questo è il periodo cruciale per la messa a punto dei palinsesti, pronti per essere presentati agli inserzionisti. Tra le ...

Rai 1 : Zero e Lode chiuso perchè aveva un pubblico giovane! Insinna il sostituto di Frizzi - Liorni fuori da VID perchè vuole condurre da solo : Angelo Teodoli, direttore di Rai 1 “Ovviamente mi farebbe piacere continuare il mio lavoro”, ma con l’arrivo del nuovo governo non è da escludere l’ennesimo valzer di poltrone in quel di Viale Mazzini. Angelo Teodoli, direttore di Rai 1 da otto mesi, guarda comunque alla prossima annata televisiva e questo è il periodo cruciale per la messa a punto dei palinsesti, pronti per essere presentati agli inserzionisti. Tra le ...

Trony lancia “Sconti da 30 e lode” : offerte e tasso Zero fino al 21 giugno : Prima che cominci l'estate Trony ritorna a stuzzicare i propri clienti con un bel po' di offerte. La nuova campagna promozionale si chiama "Sconti da 30 e lode" e spazia dai grandi e piccoli elettrodomestici fino a toccare articoli come le Smart TV, i PC, prodotti audio e video, e i tablet. Mancano purtroppo gli smartphone. L'articolo Trony lancia “Sconti da 30 e lode”: offerte e tasso zero fino al 21 giugno proviene da ...

Alessandro Greco dopo Zero e Lode : “Aperto ad altre reti” : Zero e Lode, Alessandro Greco: “Non mi aspetto nulla…” Il talento, quando c’è, andrebbe premiato sempre e senza timori. Il voto che si può assegnare ad Alessandro Greco, che ha condotto Zero e Lode raccogliendo un grande successo, è senza dubbio dieci e Lode. Ravvivare una fascia oraria (14-15) che raccoglieva una media dell’8% di share non era un’impresa facile. Eppure con Zero e Lode il 12-13% di share la ...

Alessandro Greco a Blogo : "Zero e lode chiude? Nessuna comunicazione. No polemiche con la Rai - no preoccupazione per la mia carriera" : Venerdì scorso ha chiuso i battenti Zero e lode. 176 puntate e la quasi certezza della mancata riconferma nella prossima stagione. Alessandro Greco, conduttore e mattatore del quiz prodotto da Endemol, non fa drammi e nell'intervista concessa a Blogo mostra invidiabile serenità: Quando sono stato chiamato per Zero e lode il direttore generale Rai Mario Orfeo, l'allora direttore di Rai1 Andrea Fabiano e la società di produzione Endemol ...

Alessandro Greco - il suo Zero e Lode non riconfermato. Lui : “Non sono affatto arrabbiato - anzi sono grato a chi mi ha dato fiducia” : Alessandro Greco non sgomita, né sbatte i pugni sul tavolo. Il “suo” Zero e Lode, nonostante gli ottimi ascolti conquistati sul campo, non è previsto nel palinsesto della prossima stagione televisiva di RaiUno (in quello stesso slot, alle 14, arriverà un contenitore condotto da Caterina Balivo), ma lui non fa polemica. Certo, un po’ di dispiacere c’è: sarebbe anormale di fronte al caloroso affetto da parte del pubblico, che ha anche ...

Alessandro Greco si sfoga nell’ultima puntata di Zero e lode : Si è conclusa venerdì 1 giugno l’avventura di Alessandro Greco al timone di Zero e lode su Rai1: l’ultima puntata del quiz show post- prandiale è stata costellata da un legittimo e per alcuni versi più che comprensibile sfogo del bravo conduttore. Partita in sordina la trasmissione è stata inizialmente criticato per il regolamento ritenuto troppo complicato: una volta entrati nel meccanismo, però lo share ha toccato il 13% in più di ...

Alessandro Greco si sfoga all'ultima puntata di "Zero e lode" : Alessandro Greco chiude un'altra esperienza televisiva. Ma, forse, il conduttore non ci sarà nella prossima stagione, in partenza nel mese di settembre. In questi giorni si è infatti chiusa la sua ...

Alessandro Greco e lo sfogo amaro nell'ultima puntata di Zero e Lode : cosa ha dichiarato : Si è conclusa venerdì 1 giugno l'avventura di Alessandro Greco al timone di Zero e Lode su Rai1: l' ultima puntata del quiz show post- prandiale è stata costellata da un legittimo e per alcuni versi ...