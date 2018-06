ZeniMax verrà risarcita con 250 milioni di dollari da Facebook

eurogamer

: Il giudice da ragione a #ZeniMax nella causa contro #Oculus - Eurogamer_it : Il giudice da ragione a #ZeniMax nella causa contro #Oculus -

(Di giovedì 28 giugno 2018) Nel 2014 lo studio proprietario di Bethesdaha portato Oculus () davanti ad un giudice con l'accusa di aver sottratto dei segreti industriali per creare il suo visore Rift. questo accadde qualche tempo dopo che l'ex id Software Palmer Luckey e l'ex John Carkmack passarono tra le file di Oculus.Esattamente come per la vicenda del gioco di Westworld di cui vi abbiamo parlato ieri, Oculus viene accusata di aver usato parti del codice di un progettoper realizzare il suo, violando così i copyright. Oculus ha affermato che le parti di codice incriminate sono solo piccole parti e che la cifra chiesta per il risarcimento (500) fosse esagerata:"La copia non è abbastanza sostanziale, in un codice di circa 42m miliardi di righe."Read more…