romadailynews

: Zanichelli (M5S): “Lo stop alla pubblicità dell’azzardo primo passo per far rientrare il settore dalla ...:… - PressGiochi : Zanichelli (M5S): “Lo stop alla pubblicità dell’azzardo primo passo per far rientrare il settore dalla ...:… - romadailynews : Zanichelli: azzardo allunga i tempi di uscita dalla crisi economica: Di seguito quanto… -

(Di giovedì 28 giugno 2018): stop alla pubblicità e sponsorizzazioni sul gioco d’è il primo passo per far rientrare questo settore nella normalità Roma – Di seguito quanto detto dal parlamentare del M5S e membro della Commissione Finanze, Davide. “Lo stop alla pubblicità e sponsorizzazioni sul gioco d’è il primo passo per far rientrare questo settore nella normalità dopo la liberalizzazione selvaggia degli ultimi 15 anni. Una liberalizzazione che nel 2017 ha portato gli italiani a gettare nel vortice del tentar la sorte 102 miliardi di euro l’anno. Con solo 9 miliardi di entrate per lo Stato. Un sistema che erode sempre più il reddito delle famiglie, con danni pesanti anche per l’economia sana e produttiva”. “Al Pd, che con Anzaldi si chiede cosa c’entri lo stop alla pubblicità con la dignità, diciamo di studiare quello ...