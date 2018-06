YO-KAI WATCH BLASTERS arriva su 3DS a Settembre

gamerbrain

(Di giovedì 28 giugno 2018) YO-KAItorna più ricco d’azione che mai con il lancio europeo di YO-KAICricca dei Gatti Rossi e YO-KAIBanda dei Cani Pallidi il 7, in esclusiva per console della famiglia Nintendo 3DS. YO-KAIsu 3DS In questo ultimo capitolo della serie YO-KAI, i giocatori possono allearsi con un massimo di altri tre amici sia localmente che online per combattere contro Boss giganteschi, usando abilità e potenti Mosse Energimax. Mentre i precedenti giochi YO-KAIsi concentravano su battaglie a turni, YO-KAIcatapulta il giocatore in schermaglie in tempo reale, nel primo vero RPG d’azione della serie. Durante queste battaglie, si controlla direttamente il proprio Yo-kai mettendo in atto diverse abilità ed equipaggiamenti per sconfiggere enormi boss. Affrontando ...