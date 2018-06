X Municipio | Campidoglio | rilocalizzazione ambulanti a Largo della Paranzella

Municipio IV : Campidoglio - attivati per case senza acqua - diffidato Inps per mancata manutenzione : Municipio IV: Campidoglio, attivati per case senza acqua, diffidato Inps per mancata manutenzione Il Dipartimento Patrimonio di Roma Capitale si è tempestivamente attivato per provvedere al ripristino della normalità in merito alla situazione che vede alcuni immobili Inps in via Sante Bargellini 23 privi del servizio idrico e la cui manutenzione risulta di competenza dell’Inps stesso. Tali immobili sono utilizzati in fitto passivo da Roma ...