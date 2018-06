Wolfenstein 2 per Switch si mostra in un video gameplay

Non solo Doom e Wolfenstein per Panic Button : a luglio sarà annunciato un altro porting per Nintendo Switch : Non solo Doom e l'imminente Wolfenstein per Panic Button, lo studio responsabile di importanti porting per Switch ha in programma interessanti novità che, però, saranno svelate a luglio.Nel frattempo, il direttore dello sviluppo e co-proprietario dello studio, Adam Creighton, afferma che il suo team ha trascorso quasi sei anni a lavorare con l'hardware di Switch, già dai tempi dello sviluppo iniziale della console."Lavoriamo sull'hardware da ...

E3 2018 : annunciato Wolfenstein : Cyberpilot per PlayStation VR e PC : Bethesda Softworks ha annunciato Wolfenstein: Cyberpilot per PlayStation VR e dispositivi VR PC (non sono stati annunciati dispositivi specifici) durante la conferenza E3 2018. Come segnala Gematsu, il gioco verrà lanciato nel 2019.Ecco una panoramica del gioco, tramite Bethesda Softworks:"Scopri il mondo di Wolfenstein da una prospettiva completamente nuova in Wolfenstein: Cyberpilot, un'esperienza di gioco in VR di MachineGames."Read ...

Wolfenstein 2 : nuovo trailer per la versione Nintendo Switch. : Wolfenstein 2: The New Colossus , seguito dell'acclamato Wolfenstein: The New Order sarà pubblicato su Nintendo Switch il mese prossimo.Per questa occasione Bethesda e Nintendo hanno rilasciato un trailer che, come riporta Gamingbolt servirà da riassunto dei fatti avvenuti nel primo capitolo con protagonista William Joseph "B.J." Blazkowicz.Wolfenstein 2: The New Colossus è uno spratutto in prima persona. Il gioco utilizza un sistema di salute ...

Wolfenstein II : The New Colossus per Switch : pubblicato un nuovo video promozionale su Twitter : Alla fine del prossimo mese, anche i possessori di Nintendo Switch potranno finalmente mettere mano all'apprezzato Wolfenstein II: The New Colossus, Bethesda ha comunicato la data di lancio per il titolo con un nuovo adrenalinico trailer e, in vista dell'uscita, ecco spuntare un nuovo filmato promozionale dedicato alla versione per l'ibrida.Come segnalato da GoNintendo, gli sviluppatori di Wolfenstein II: The New Colossus hanno deciso di ...

Wolfenstein 2 The New Colossus per Switch : svelato il peso della versione digitale : Il prossimo mese anche i possessori di Nintendo Switch potranno finalmente mettere le mani sull'apprezzato Wolfenstein 2 The New Colossus. Qualche tempo fa è arrivato l'annuncio della data di uscita ufficiale per l'ibrida, con tanto di nuovo adrenalinico trailer.Se vi state chiedendo quando spazio occorrerà per l'installazione di Wolfenstein 2 The New Colossus, abbiamo la risposta. Infatti, come segnala Nintendoeverything, la versione digitale ...

Offerta imperdibile per la Collector's Edition di Wolfenstein 2 : The New Colossus : Se per caso Wolfenstein 2: The New Colossus manca nella vostra collezione, questa Offerta di Amazon potrebbe rappresentare l'occasione perfetta per mettere le mani su un titolo lodato da pubblico e critica.E' infatti possibile acquistare la Collector Edition di Wolfenstein 2: The New Colossus ad un prezzo piuttosto interessante, Amazon offre infatti quest'edizione del gioco con uno sconto del 49%, lo andremo dunque a pagare 50.98 al posto di ...

