Windows 10 Build 17704 Download ISO

Windows 10 Redstone 5 : disponibile la build 17704 : E’ da pochissimo disponibile al download la nuova build 17704 per tutti gli utenti Windows 10 Redstone 5 appartenenti al ramo di distribuzione Fast o Skip Ahead del programma Insider. Novità Microsoft Edge Improvements New Microsoft Edge Beta logo: We’re introducing a new Edge “BETA” icon to help users visually differentiate between officially released versions of Microsoft Edge and preview builds where Microsoft Edge is in ongoing development. ...

Windows 10 April Update : disponibile la build 17134.137 : Microsoft ha da pochissimo rilasciato il secondo aggiornamento cumulativo di giugno per tutti gli utenti Windows 10 April Update: stiamo parlando della build 17134.137 (KB4284848)-- Changelog Addresses an issue that causes the Video Settings HDR streaming calibration slider to stop working. This is caused by a conflict with the panel brightness intensity settings configured by certain OEMs. Addresses streaming compatibility ...

Windows 10 Redstone 5 : disponibile la build 17692 : E’ da pochissimo disponibile al download la nuova build 17692 per tutti gli utenti Windows 10 Redstone 5 appartenenti al ramo di distribuzione Fast o Skip Ahead del programma Insider. Novità SwiftKey intelligence comes to Windows SwiftKey gives you more accurate autocorrections and predictions by learning your writing style – including the words, phrases and emoji that matter to you. It’s available for Android and iOS, and starting with today’s ...

Windows 10 Mobile : disponibile al build 15254.489 : Se negli ultimi mesi Microsoft è stata un po’ ballerina nel rilasciare gli aggiornamenti cumulativi per Windows 10 Mobile, questa volta è stata puntuale distribuendo la build 15254.489 di Fall Creators Update (Feature 2) il secondo martedì del mese. Novità Attualmente Microsoft non ha ancora rilasciato un changelog ufficiale ma, come di consuetudine, non ci sono novità bensì esclusivamente patch di sicurezza e fix di bug. Download Per ...

Windows 10 April Update : disponibile la build 17134.111 : Microsoft ha da pochissimo rilasciato un nuovo aggiornamento cumulativo per tutti gli utenti Windows 10 April Update: stiamo parlando della build 17134.111 (KB4284835). Changelog Provides protections from an additional subclass of speculative execution side channel vulnerability known as Speculative Store Bypass (CVE-2018-3639). These protections aren’t enabled by default. For Windows client (IT pro) guidance, follow the ...

Windows 10 Redstone 5 : disponibile la build 17686 : E’ da pochissimo disponibile al download la nuova build 17686 per tutti gli utenti Windows 10 Redstone 5 appartenenti al ramo di distribuzione Fast o Skip Ahead del programma Insider. Novità Improved Local Experience We have introduced a new Region page that allows overrides to default regional format settings such as Calendar, First day of the week, Dates, Times, and Currency. Please go to Settings App – Time & Language – Region and give it ...

Windows 10 Redstone 5 : disponibile la build 17682 : E’ da pochissimo disponibile al download la nuova build 17682 per tutti gli utenti Windows 10 Redstone 5 appartenenti al ramo di distribuzione Fast o Skip Ahead! Novità Sets Improvements We’ve heard your feedback and have been hard at work updating the new tab page to make it more obvious you can launch apps. When you click the plus button in a Sets window, you will now see apps included in your frequent destinations list. You’ll also find that ...

Windows 10 Redstone 5 : disponibile la build 17677 : E’ da pochissimo disponibile al download la nuova build 17677 per tutti gli utenti Windows 10 Redstone 5 appartenenti al ramo di distribuzione Fast o Skip Ahead! Dopo aver annunciato tramite un tweet che non ci sarebbero state nuove build in questa settimana, la stessa Dona Sarkar annuncia, sempre tramite il tuo profilo twitter, la nuovissima build 17677: Hello #WindowsInsiders! So it wasn’t a roll-back bug blocking us from ...

Windows Insider : niente build per questa settimana : Cari utenti Windows Insider, se stavate attendendo una nuova build RedStone 5 forse vi conviene ricredervi in quanto per questa settimana non vedremo nulla. A comunicarlo ci ha pensato direttamente Dona Sarkar, la responsabile del programma Insider, che ha prontamente informato i suoi follower della decisione di rinviare la prossima build Redmond 5. L’attuale candidata, infatti, prevista inizialmente per questo weekend, non potrà essere ...

Windows 10 April Update : disponibile la build 17134.81 : Microsoft ha rilasciato ieri sera un secondo aggiornamento cumulativo di maggio per tutti gli utenti Windows 10 che hanno installato April Update. Si tratta della build 17134.81 che prende la denominazione di KB4100403. Ovviamente non si segnalano novità particolari ma esclusivamente fix di bug e piccoli miglioramenti correttivi. Changelog Addresses an issue in Internet Explorer that might cause communication between web workers to fail in ...

Windows Core OS e Surface Andromeda ancora presenti nell’ultima build Insider : Continua inarrestabile lo sviluppo di Windows Core OS e, nonostante i dubbi scaturiti dopo il build 2018 che si è concluso con un nulla di fatto in materia, le tracce del nuovo software ricompaiono all’interno del codice dell’ultimo SDK Insider. WalkingCat, un famoso leaker sempre pronto ad aggiornarci sulle novità nascoste relative a Windows, Surface, Xbox, Azure e Office, ha comunicato ai suoi follower di aver trovato delle nuove ...