Wimbledon | le teste di serie del tabellone femminile

Wimbledon 2018 : definite le teste di serie. Ci sono Fabio Fognini e Marco Cecchinato : definite le 32 teste di serie per il tabellone maschile e femminile per quanto riguarda il torneo di Wimbledon 2018, che prenderà il via lunedì prossimo: come di consueto infatti, il torneo di tennis più famoso al mondo è l’unico che non usa il ranking per deciderle. Andiamo a scoprire i 64 favoriti: inseriti tra gli uomini anche gli azzurri Fabio Fognini e Marco Cecchinato. teste di serie Wimbledon 2018 Uomini 1. FEDERER, Roger (SUI) 2. ...