Wimbledon | Fabbiano e Travaglia superano le qualificazioni | aumenta il contingente

sportfair

: RT @GeorgeSpalluto: Thomas Fabbiano e Stefano Travaglia superano le qualificazioni di #Wimbledon battendo rispettivamente Giannessi (64 62… - raffaghellogian : RT @GeorgeSpalluto: Thomas Fabbiano e Stefano Travaglia superano le qualificazioni di #Wimbledon battendo rispettivamente Giannessi (64 62… - DanieleRaponi : #Fabbiano ???? qualificato a #Wimbledon? ??eliminati #Napolitano ???? e #Bolelli ???? ?#Wimbledon2018 #AELTC #SW19 #London #itf #tennis ?? - WeAreTennisITA : Anche #Fabbiano si qualifica per il main draw di #Wimbledon. Battuto in quattro set #Jung.?? -

(Di giovedì 28 giugno 2018)2018 è alle porte, il 2 luglio si partirà con le due settimane di gare, lehanno regalato due ‘sorrisi’ agli italiani Thomase Stefanohanno centrato la qualificazione al tabellone principale del torneo di, terzo Slam della stagione. Nel turno decisivo, sui campi in erba di Roehampton, a Londra, il 29enne di San Giorgio Ionico, si è imposto per 6-4, 6-2, 3-6, 6-3 su Jason Jung di Taipei, mentre il 26enne di Ascoli Piceno, si è aggiudicato per 6-4, 6-2, 6-4 il derby tricolore contro Alessandro Giannessi, centrando la seconda qualificazione consecutiva al Major britannico. Nulla da fare, invece, per Lorenzo Sonego, che ha ceduto per 6-2, 3-6, 6-4, 6-3 al lettone Ernests Gulbis, per Simone Bolelli, superato per 6-3, 6-2, 7-6 (7-4) dallo statunitense Bradley Klahn, per Luca Vanni, sconfitto per 6-4, 3-6, 7-5, 6-1 dal ...