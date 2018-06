Wimbledon | ecco chi sono i favoriti dell' edizione 2018

sport.sky

: Ecco come Roger Federer e Rafael Nadal vestiranno a Wimbledon - Nadal__Tenis : Ecco come Roger Federer e Rafael Nadal vestiranno a Wimbledon - TennisWorldit : Ecco come Roger Federer e Rafael Nadal vestiranno a Wimbledon - infoitsport : Wimbledon: Ecco le teste di serie del singolare maschile e femminile. Fognini e Cecchinato sono teste di serie -

(Di giovedì 28 giugno 2018) L'australiano, tornato dopo una lunga assenza per infortunio proprio per disputare la stagione sull'erba, passa da momenti in cui è da considerare tra i primi 2-3 giocatori del mondo a gesti folli ...