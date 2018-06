Wimbledon 2018 Diretta qualificazioni streaming video e tv | Simone Bolelli guida la

Wimbledon 2018 : le ambizioni degli italiani. Cecchinato per la conferma - Fognini può far bene. Attenzione a Berrettini : Wimbledon, – 4. Lunedì prenderà il via l’edizione 2018 dei Championships, terzo Slam stagionale. Una parola che in Italia fa pensare al Roland Garros e alla cavalcata di Marco Cecchinato a Parigi. Le attenzioni, nel gruppetto (5 giocatori) di azzurri sicuri di giocare a Londra, sono soprattutto per lui. Un’esame di maturità, definizione che può sembrare scontata e banale ma che inquadra alla perfezione la situazione del ...

Wimbledon - ecco chi sono i favoriti dell'edizione 2018 : L'australiano, tornato dopo una lunga assenza per infortunio proprio per disputare la stagione sull'erba, passa da momenti in cui è da considerare tra i primi 2-3 giocatori del mondo a gesti folli ...

Wimbledon 2018 - Fabio Fognini alla prova del nove sulla superficie più difficile. Prosegue la rincorsa alla top10 : “Con questa classifica non posso nascondermi. Vado a Wimbledon per fare bene“. Queste le parole di Fabio Fognini, poco dopo l’eliminazione bruciante contro il croato Marin Cilic (n.5 del mondo) al Roland Garros. Un epilogo al quinto set che tanta amarezza ha lasciato al ligure, condizionato anche da un problema fisico che si porta dietro da diverso tempo. Dopo Parigi, Londra, e per la precisione Wimbledon, il “Regno del ...

Wimbledon 2018 - il calendario completo. Programma - orari e tv : L’edizione 2018 di Wimbledon è vicinissima a cominciare. Dal 2 Luglio cominceranno le sfide del tabellone principale per poi arrivare fino al 15 Luglio quando conosceremo i vincitori. Di seguito il Programma completo del torneo: Lunedì 2 luglio Dalle 11.30 sui campi esterni, 13:00 sul Centre Court e No.1 Singolare maschile, primo turno Singolare femminile, primo turno Martedì 3 luglio Dalle 11.30 sui campi esterni, 13:00 sul Centre Court e ...

Tennis - Qualificazioni Wimbledon 2018 : eliminate tutte le azzurre al secondo turno : L’Italia avrà solo Camila Giorgi nel tabellone femminile di Wimbledon 2018. La marchigiana è già presente nel main draw e purtroppo insieme a lei non ci saranno altre azzurre. Infatti tutte le Tenniste italiane presenti nelle Qualificazioni dello Slam londinese sono state eliminate al secondo turno. Nella doppia sfida Stati Uniti-Italia c’è un stato un dominio americano. Martina Trevisan e Jessica Pieri sono state entrambe sconfitte ...

Wimbledon 2018 : le favorite. Garbine Muguruza difende il titolo. L’incognita Serena Williams - Petra Kvitova a caccia del tris : L’edizione 2018 di Wimbledon è ormai alle porte e nel tabellone femminile regna una grande incertezza. A difendere il titolo è la spagnola Garbine Muguruza, che si presenta ai Championships con l’ambizione di vincere nuovamente sull’erba londinese. La numero tre del mondo ha un ottimo feeling con lo Slam londinese, visto che vanta anche una finale nel 2015, quando perse da Serena Williams. Proprio l’americana resta la ...

Wimbledon 2018 - qualificazioni : tutte eliminate le azzurre. Nel main draw solo Camila Giorgi : Jason Jung , TPE,

DIRETTA / Wimbledon 2018 qualificazioni streaming video e tv : Deborah Chiesa e Jessica Pieri eliminate : DIRETTA Wimbledon 2018, info streaming video e tv: continuano i turni di qualificazione, la giornata inizia male perchè Deborah Chiesa e Jessica Pieri vengono eliminate al secondo turno(Pubblicato il Wed, 27 Jun 2018 13:30:00 GMT)

Wimbledon 2018 - Serena Williams sarà testa di serie : Cibulkova furiosa! : Wimbledon 2018 fa già discutere, nonostante il torneo sia ancora ben lontano dal suo inizio: Serena Williams testa di serie, per la rabbia di alcune avversarie Serena Williams verrà inserita come testa di serie nel tabellone femminile di Wimbledon, terzo appuntamento stagionale dello Slam in programma sull’erba dell’All England dal 2 luglio. La statunitense è stata collocata come 25esima testa di serie nonostante la 183esima ...

Wimbledon 2018 : definite le teste di serie. Ci sono Fabio Fognini e Marco Cecchinato : definite le 32 teste di serie per il tabellone maschile e femminile per quanto riguarda il torneo di Wimbledon 2018, che prenderà il via lunedì prossimo: come di consueto infatti, il torneo di tennis più famoso al mondo è l’unico che non usa il ranking per deciderle. Andiamo a scoprire i 64 favoriti: inseriti tra gli uomini anche gli azzurri Fabio Fognini e Marco Cecchinato. teste di serie Wimbledon 2018 Uomini 1. FEDERER, Roger (SUI) 2. ...

Wimbledon 2018 : i favoriti. Roger Federer sopra tutti - ma occhio a Cilic e Kyrgios. L’ombra di Djokovic incombe. : Dici Wimbledon, dici Roger Federer. Il favorito naturale, sui sacri prati dell’All England Club, è lui: otto successi, vittoria nel 2017, miglior rendimento su erba dell’anno. La scarsa vena mostrata a Halle (dove comunque è arrivato in finale), più che un campanello d’allarme, sembra essere la classica settimana storta in cui lo svizzero gioca male, ma in qualche modo va avanti. Dopotutto, non è la prima volta che Federer, da ...

Wimbledon 2018/ Diretta qualificazioni streaming video e tv : in campo Deborah Chiesa (tennis - oggi) : Diretta Wimbledon 2018, info streaming video e tv: continuano i turni di qualificazione, oggi impegnate le donne con tre italiane che vanno a caccia di un'altra vittoria sull'erba di Londra(Pubblicato il Wed, 27 Jun 2018 10:30:00 GMT)

Wimbledon 2018 - Marco Cecchinato alla prova erba. Superficie indigesta - obiettivo passare qualche turno : Riprendere contatto con la realtà dopo un lungo e piacevole sogno può richiedere un po’ di tempo. Nello sport, e nella fattispecie nel tennis, dove l’incidenza della componente psicologica raggiunge i suoi massimi, può essere anche traumatico. È tutt’altro che raro vedere tennisti incapaci di dare seguito a ottimi exploit e metterci un po’ prima di tornare sulla terra. Quello che spera di evitare Marco Cecchinato, che ...

Qualificazioni Wimbledon 2018 : Chiesa - Pieri e Trevisan superano il primo turno nel tabellone femminile : Deborah Chiesa, Martina Trevisan e Jessica Pieri hanno esordito positivamente nelle Qualificazioni femminili di Wimbledon, terzo Slam della stagione, in corso sull’erba di Roehampton, a Londra. Sconfitta invece per l’altra italiana Jasmine Paolini. La Trevisan ha piegato in due set (6-2 6-3) la belga Maryna Zanevaska in un incontro gestito in maniera convincente dalla nostra portacolori. Superiore sia da fondo che nel gioco di volo, ...