Whistleblowing | c’è la legge | segnalazioni raddoppiate Rai | Entrate e Consip in cima

(Di giovedì 28 giugno 2018) Non è la classifica nazionale dei disonesti, ma le sorprese non mancano. L’Anac presenta oggi il terzo Rapporto Annuale sule ilfattoquotidiano.it è in grado di anticipare che il tasso diè raddoppiato rispetto all’anno scorso, che la Roma Capitale di Virginia Raggi e degli scandali batte la sobria Milano di Beppe Sala con metà delle denunce interne per fatti di presunta corruzione e illegittimità varie. Che la Rai, la Tv di Stato, primeggia tra le aziende pubbliche monitorate (53), seguita da Leonardo (27). Inalla top40, con 56, si staglia invece l’Agenzia delle– manco fosse zeppa di finanzieri – con quasi dieci “soffiate” al mese. Difficile, come per tutti gli altri casi, indicare se questi numeri indichino una maggiore propensione a delinquere o a una minore denunciare, anche perché ...