Whatsapp per smartphone Android e iOS | come evitare download di foto e video

Instagram brucia Whatsapp e lancia le videochiamate - fino a 4 persone - : Il nuovo strumento era stato annunciato durante F8, l'annuale ritrovo degli sviluppatori del mondo creato da Zuckerberg, lo scorso maggio. Barak Obama e Bebe Vio , Instagram, Come funzioneranno le ...

Instagram brucia Whatsapp e lancia le videochiamate (fino a 4 persone) : Instagram non si ferma più. Dopo il lancio, qualche giorno fa, di IGTV che permette di registrare e pubblicare video lunghi fino a un’ora, è il turno di una nuova funzione che prova a lanciare un guanto di sfida a rivali come Snapchat e FaceTime. Attraverso il social di proprietà di Facebook si potranno infatti effettuare delle videochiamate singole o per gruppi fino a 4 persone. Il nuovo strumento era stato annunciato ...

Whatsapp : arriva un “bollino” per riconoscere fake news e truffe nei messaggi : Nell’ampio e variegato settore dei servizi di comunicazione online, WhatsApp occupa un posto di rilievo essendo tra le piattaforme di messaggistica istantanea più usate nel mondo, che offre strumenti di comunicazione di ogni genere, dai messaggi alle chiamate vocali, fino alle videochiamate, offrendo la possibilità di restare sempre in contatto con gli altri. Come avviene ormai da tempo con social network e piattaforme di messaggistica, ...

Whatsapp - arriva il "bollino" per le fake news / Arriva una nuova funzione contro bufale e spam : WhatsApp, Arriva il "bollino" per le fake news: Arriva una nuova funzione che è in grado di contrastare il sempre crescente proliferare di bufale e spam sull'app più scaricata in Italia.(Pubblicato il Sun, 24 Jun 2018 10:27:00 GMT)

Whatsapp : arriva una nuova funzione per i messaggi : Novità per WhatsApp: l’app di messaggistica più diffusa sta ufficialmente testando una funzione contro spam e fake news. Sarà in grado di contrassegnare un messaggio inoltrato per far capire che non è stato scritto dall’utente ma semplicemente copiato da un’altra conversazione, quindi non verificabile. Un possibile deterrente alla divulgazione di bufale o catene di Sant’Antonio. A confermare un’indiscrezione ...

Telegram - covo di hacker : l'alternativa a Whatsapp è sfruttata per illeciti : Whatsapp è indubbiamente l'applicazione di messaggistica più usata al mondo. Sono stati però diversi i competitor che, con più o meno fortuna, hanno cercato di togliere lo scettro al colosso del gruppo Facebook. Fra queste non possiamo non parlare di Telegram che ad oggi è l'alternativa principale fra le applicazioni di messaggistica. Il servizio offerto è stato da sempre abbastanza più ampio di quello dell'app di Zuckerberg, visto la presenza ...

Ancora novità in vista per Whatsapp sugli adesivi : situazione al 20 giugno : Ci apprestiamo a vivere mesi davvero ricchi di novità per quanto riguarda Whatsapp, considerando il fatto che la popolare app di messaggistica, soprattutto per quanto riguarda la sua versione ottimizzata su sistema operativo Android, a stretto giro riceverà una serie di aggiornamenti che andranno ad arricchire il modo in cui siamo soliti utilizzarla. Vedere per credere quanto trapelato la scorsa settimana, come avrete notato dal nostro report, ...

Windows 10 Mobile : le chiamate e videochiamate di gruppo in rollout per Whatsapp Beta : Se credete che WhatsApp stia cominciando ad abbandonare gradualmente la piattaforma Mobile targata Microsoft, a quanto pare vi sbagliate… Proprio in questi istanti, è iniziato su Windows Phone e Windows 10 Mobile il rollout a scaglioni della funzione riguardante la possibilità di effettuare chiamate e videochiamate di gruppo per l’applicazione in Beta di WhatsApp. Il suo funzionamento è veramente molto semplice: basta infatti ...

Preferiamo Whatsapp a Facebook per commentare le notizie : (Foto: LOIC VENANCE/AFP/Getty Images) Negli ultimi sette anni la crescita dell’uso dei social media per le notizie è stata incessante. Adesso in molti Paesi non solo si è arrestata, ma in alcuni casi ha già mostrato un segno negativo. È questo il panorama descritto dal Digital News Report 2018 del Reuters Institute for the Study of Journalism. Seguire la traccia fino all’origine è come cercare di star dietro al Bianconiglio: quanto ...

Whatsapp - ecco le videochiamate fino a quattro persone : come scaricare la novità : WhatsApp ha annunciato il lancio di una nuova funzione che consentira' di effettuare videochiamate di gruppo. Non solo notizie riguardanti tentativi di truffe [VIDEO], quindi, per la più diffusa applicazione di messaggistica gratuita, ma anche il rilascio di nuove funzioni destinate ad accrescere il gia' notevole successo del robottino verde. Ad oggi, le videochiamate di gruppo sono gia' possibili per un gruppo limitato di utenti, ma presto ...

Whatsapp - truffa del regalo Adidas : di cosa si tratta e il pericolo che si corre : In questi giorni sta circolando su WhatsApp [VIDEO] una nuova truffa ai danni degli utenti della messaggeria istantanea più usata in rete. Il messaggio in chat starebbe, infatti, spaventando numerosi utenti e si tratterebbe di una vera e propria truffa. Le persone più ingenue o con poca attitudine alla tecnologia possono cascarci, sicuramente, con molta facilita'. È importante per gli utenti, quindi, segnalare questi illeciti episodi per cercare ...

Secondo uno studio sempre più persone usano Whatsapp al posto di Facebook per le news : Secondo uno studio condotto dall'Istituto Reuters dell'Università di Oxford, il numero di persone che ottengono news da Facebook è diminuito di circa il 6% L'articolo Secondo uno studio sempre più persone usano WhatsApp al posto di Facebook per le news proviene da TuttoAndroid.

In arrivo una UWP per Whatsapp? Un dipendente di Microsoft dice sì : Gli utenti Windows 10 Mobile hanno da sempre sognato il rilascio di una nuova Universal Windows App per WhatsApp in grado di essere più fluida, veloce e con il supporto alle funzionalità del nuovo OS come le risposte rapide dalle notifiche. Adesso sembra che tale sogno possa diventare un fatto reale e concreto. I colleghi di Windows Central hanno scoperto su Behance, una piattaforma dedicata ai designer, un concept relativo ad una futura UWP di ...

Dal 2020 Whatsapp bloccato per alcuni smartphone : lista completa su cui non funzionerà più : Whatsapp bloccato a partire dal 2020. Questa volta non si tratta di una bufala, come spesso e volentieri si percepisce dalle solite catene che girano in Rete per invogliare gli utenti più sprovveduti ad accedere a determinate pagine web piene di minacce per i singoli smartphone. No, stavolta è tutto vero, perché nel giro di due anni alcune versioni del sistema operativo iOS e Android non saranno più supportate. Parliamo di smartphone molto ...