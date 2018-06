Volvo | la prima fabbrica negli Stati Uniti

Volvo S60 - debutta la prima auto della casa svedese costruita negli Usa – FOTO : Nulla è stato lasciato al caso nella scelta di dove svelare la nuova berlina della casa svedese: Charleston, Carolina del Sud. Dove nasce il primo stabilimento Volvo statunitense che darà vita alla prima auto “yankee” del costruttore: la S60, per l’appunto. Ma non è il solo primato di questo modello, che sarà anche il primo a non disporre di un motore diesel: oltre ai già noti e apprezzati T5 e T6 disponibili sin ...