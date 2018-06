Vola a Piazza Affari Bio On

Ratti sciVola in fondo al mercato di Piazza Affari : Affonda sul mercato la big italiana del tessile , che soffre con un calo del 2,82%. Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice World Luxury Index , evidenzia un ...

Vola a Piazza Affari Eurotech : Seduta decisamente positiva per Eurotech , che tratta in rialzo del 9,52%. Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del FTSE MIB . Al momento, quindi, l'appeal degli ...

Piazza Affari : si spera nel calo della Volatilità. I titoli hot : La settimana trascorsa si è conclusa all'insegna delle manovre di politica monetaria. Sul fronte statunitense, il governatore Powell a capo della Fed, ha provveduto al secondo rialzo dei tassi ...

Lo spread scende a 236 punti - Piazza Affari Vola (+3 - 4%) sulle parole di Tria : Netto rialzo della Borsa milanese, accompagnato dai progressi di tutti gli altri listini continentali a cominciare da Madrid, all'apertura di una settimana che avrà gli occhi puntati sulle riunioni delle principali banche centrali (Federal Reserve, Bce e Banca del Giappone) . Le rassicurazioni del ministro dell'Economia Tria sul debito e sull'euro favoriscono il ritorno sugli asset italiani...

Le banche fanno Volare Piazza Affari - miglior Borsa d'Europa : Oggi Milano è nettamente regina d'Europa, con gli investitori rinfrancati dall'intervista del ministro dell'economia Giovanni Tria, su euro e stabilità dei conti, al Corriere, ma anche dalle parole ...

Borsa : Piazza Affari Vola con le banche e chiude +3 - 4%. Spread giù : Seduta ampiamente positiva per la Borsa di Milano: l'indice Ftse Mib ha chiuso in aumento del 3,42% a 22.086 punti. Forte recupero per i titoli bancari: le 'big' Unicredit e Intesa hanno segnato una ...

Vola a Piazza Affari Inwit : Vigoroso rialzo per Inwit , che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 3,10%. Comparando l'andamento del titolo con il FTSE MIB , su base settimanale, si nota che Inwit ...

Piazza Affari Vola con le banche. Spread in forte calo : Teleborsa, - Partenza in forte rialzo per Piazza Affari , che beneficia delle rassicurazioni del Ministro dell'Econonomia Tria sulla posizione dell'Italia nei confronti dell'euro e sulla volontà del ...

Spread Vola a 270 punti - Piazza Affari in calo : Forte pressione sui Btp: lo Spread sulla scadenza decennale sfiora i 270 punti base (267) da 255 della chiusura di ieri, con un rendimento del Btp al 3,01%. Spread in rialzo anche sul due anni, a 221...

Piazza Affari in altalena - spread Vola a 253 punti base : Timori, nei mercati finanziari, per i piani del governo e il prossimo addio della Bce al Qe. La borsa, dopo un avvio in positivo, fa un brusco calo - Lo spread vola a 253 punti base, riavvicinandosi ...

Piazza Affari Vola - lo spread va giù : L'Istat intanto conferma le stime della crescita: Nel primo trimestre di quest'anno il Pil è salito dello 0,3% e sarà dell'1,4% su base annua. -

Accoglienza positiva. Lo spread saluta il nuovo Governo e scende - Piazza Affari Vola a +2% in apertura : Reazione positiva dei mercati al nuovo Governo targato Lega-M5S. Lo spread tra Btp e Bund apre in sensibile calo a 231 punti rispetto ai 241 della chiusura di ieri: il rendimento del titolo decennale italiano scende al 2,69% per cento. apertura in forte rialzo per Piazza Affari: l'indice Ftse Mib ha avviato gli scambi in crescita del 2,15 per cento. volano i titoli bancari: Ubi Banca +5%, Intesa Sanpaolo +4 per cento.Il #FTSEMIB apre a 22.263 ...

Spread giù - Vola Piazza Affari Conte rassicura i mercati Banche e finanziari in rialzo : La Borsa di Milano ha aperto in netto rialzo con il Ftse Mib a +2,22% a quota 22.265 punti nel giorno in cui 'nasce' il governo Lega-M5s con il giuramento al Quirinale di premier e ministri. In linea l'All Share con un +2,35% . Lo Spread Btp/Bund in avvio arretra a 225 punti dai 240 della chiusura di ieri, con il rendimento del decennale italiano che arretra al 2,52%. Segui su Affaritaliani.it

Spread Btp-Bund in netto calo Piazza Affari su. Volano le banche : Spread tra Btp e Bund tedeschi in netto calo sotto i 270 punti base. Il differenziale, che ieri ha chiuso a 293 punti dopo aver toccato i 320 (il massimo dal 2013) e' a 266,3 punti. Il rendimento e' al 2,983%. Segui su Affaritaliani.it