Vittorino Andreoli al Coscienza Festival di Berceto

Vittorino Andreoli : "Siamo la società dell'homo stupidus stupidus stupidus. Oggi solo gli imbecilli possono essere felici" : "Viviamo in una società dominata dalle frustrazioni. La sensazione prevalente è quella di trovarsi in un ambiente in cui ci si sente esclusi, ci si sente insicuri, si ha paura. Si accumula così la frustrazione, che poi diventa rabbia. E la rabbia sa a cosa porta? Porta alla voglia di spaccare tutto. Il nostro tempo non è violento, è distruttivo".Vittorino Andreoli, noto psichiatra e prolifico scrittore, ...