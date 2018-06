Vitalizi | scontro M5s-Casellati

ilgiornale

(Di giovedì 28 giugno 2018) Si apre lotra il Movimento Cinque Stelle e il presidente del Senato,. se da un lato alla Camera Fico ha già avviato l'iter per il taglio dei, a palazzo Madama, il presidente del Senato ha fatto sapere che la musica è diversa invitando a praticare la strada della prudenza e al principio di condivisione. E così adesso il senatore pentastellato, Nicola Morra attacca la: "Quella della Presidentesul taglio deidegli ex senatori è una giravolta che ha dell"incredibile. La Presidente a ricordarsi di ciò che lei stessa auspicava poche settimane fa dando un"accelerazione alla norma. La avvisiamo: noi del Movimento 5 Stelle non faremo sconti".Di fatto Morra punta il dito contro lo scranno più alto di palazzo Madama dopo l'accelerazione di Fico che di fatto ha deciso di seguire una strada in solitaria senza coinvolgere palazzo Madama. ...