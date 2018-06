Vitalizi | ira M5S su Casellati | ' Giravolta incredibile' Di Maio | ' Non sono diritti | ma

Vitalizi - M5S : giravolta di Casellati : 14.20 "Quella della presidente Casellati sul taglio dei Vitalizi agli ex senatori è una giravolta che ha dell'incredibile" dice il senatore Morra, M5S, ricordando che in precedenza aveva assicurato che anche Palazzo Madama avrebbe fatto la sua parte. "Uno schiaffo in faccia ai cittadini",attacca la collega Bottici. "Inaccettabili le critiche scomposte alla seconda carica dello Stato,colpevole di aver espresso perplessità sulla controversa ...

M5S vs Casellati : "Sui Vitalizi una giravolta incredibile - non faremo sconti" : Il Movimento 5 Stelle punta il dito contro la presidente del Senato, Maria Elisabetta Alberti Casellati, dopo le perplessità espresse sulla delibera che ricalcola i vitalizi e presentata dal collega della Camera, Roberto Fico, all'ufficio di presidenza di Montecitorio. "Quella della presidente Casellati sul taglio dei vitalizi degli ex senatori è una giravolta che ha dell'incredibile", chiosa il senatore pentastellato Nicola ...

Vitalizi: Fico taglia - Casellati si oppone - la Lega tira il freno
Non è finita Vitalizi, ecco il taglio di Fico. Ma ora c'è la grana Senato Tra due settimane la Camera vota la delibera. Casellati resiste: "Ho dubbi sulla norma" di Tommaso Rodano