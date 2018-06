VITALIZI FICO | “RICORSI? NON USERÒ IMMUNITÀ” Video | scontro M5s-Casellati | Sibilia

VITALIZI - M5S contro Casellati. Fico : "Andiamo avanti" : Il Movimento 5 Stelle continua a lavorare su un suo cavallo di battaglia: il taglio dei Vitalizi agli ex parlamentari. Ieri Roberto Fico ha illustrato il testo alla Camera dei Deputati, che dovrebbe portare ad un risparmio di 40 milioni di euro per le casse dello Stato. Casellati dopo l'elezione si era impegnata a collaborare con il Presidente della Camera, allo scopo di provvedere anche per i Vitalizi degli ex Senatori. Ieri da Washington, ...

Taglio VITALIZI - Casellati frena M5S : «Giravolta incredibile» Fico : «La Camera va avanti» : La presidente del Senato frena: «Perplessità sui diritti acquisiti». M5S: «Uno schiaffo ai cittadini». Fico: «Mantengo ciò che ho promesso»

VITALIZI - Fico : “Ricorsi? Non userò immunità”/ Scontro M5s-Casellati - video : "La Camera andrà avanti da sola" : Taglio Vitalizi, Boeri: "non è provvedimento simbolico". Scontro tra Movimento 5 Stelle e Alberti Casellati, Fico sottolinea: "Camera va avanti da sola"(Pubblicato il Thu, 28 Jun 2018 17:10:00 GMT)

VITALIZI - M5s vs Casellati. Fico : "avanti alla Camera" : Il Movimento 5 Stelle continua a lavorare su un suo cavallo di battaglia: il taglio dei Vitalizi agli ex parlamentari. Ieri Roberto Fico ha illustrato il testo alla Camera dei Deputati, che dovrebbe portare ad un risparmio di 40 milioni di euro per le casse dello Stato. Casellati dopo l'elezione si era impegnata a collaborare con il Presidente della Camera, allo scopo di provvedere anche per i Vitalizi degli ex Senatori. Ieri da Washington, ...

VITALIZI - Fico : 'Nessuno scontro istituzionale con Casellati' : Con la presidente del Senato Casellati 'non c'è nessuno scontro istituzionale sa che avremmo proceduto con la delibera. Io faccio quello che avevo promesso, proseguo su questa strada'. Lo afferma il ...

VITALIZI. Casellati : servono soluzioni condivise. Fico : Camera ha autonomia per andare avanti da sola : Continua il nostro lavoro per il taglio ai costi della politica: https://t.co/ClvT5IRqOt pic.twitter.com/xNfJYK4ubr " Roberto Fico , @Roberto_Fico, 27 giugno 2018 La delibera introduce anche due ...

Taglio VITALIZI - Boeri : "non è provvedimento simbolico"/ Scontro M5s-Casellati - Fico : "Camera va avanti sola" : Taglio vitalizi, Boeri: "non è provvedimento simbolico". Scontro tra Movimento 5 Stelle e Alberti Casellati, Fico sottolinea: "Camera va avanti da sola"(Pubblicato il Thu, 28 Jun 2018 15:06:00 GMT)

Taglio VITALIZI - la Casta minaccia rappresaglie contro Fico : Taglio vitalizi, la Casta minaccia rappresaglie contro Fico “Chiederemo i danni a voi”. Rivolta dell’associazione che riunisce i parlamentari delle… L'articolo Taglio vitalizi, la Casta minaccia rappresaglie contro Fico proviene da Essere-Informati.it.

VITALIZI - Fico : con Casellati no scontro : 14.44 Il presidente della Camera, Fico, precisa: "Non c'è nessuno scontro istituzionale" con la presidente del Senato Casellati che, aggiunge, "sa che avremmo proceduto con la delibera. Io faccio quello che avevo promesso. Proseguo su questa strada". "Se il Senato- continua - non dovesse approvare la delibera, la Camera ha l' autonomia per andare avanti da sola".

Maxi taglio ai VITALIZI - Fico fa il pompiere : 'Nessuno scontro istituzionale con Casellati' : Con la presidente del Senato Casellati 'non c'è nessuno scontro istituzionale sa che avremmo proceduto con la delibera. Io faccio quello che avevo promesso, proseguo su questa strada'. Lo afferma il ...

VITALIZI - Fico : “Scontro con Casellati? Faccio quello che avevo promesso - noi procediamo comunque” : Il presidente della Camera dei Deputati, Roberto Fico, entrando all’Hotel Forum di Roma per incontrare il garante del Movimento 5 Stelle Beppe Grillo, ha risposto alle domande dei cronisti sui Vitalizi e sullo scontro istituzionale in corso con la presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati: “Non c’è nessuna polemica, lo sa anche la presidente del Senato che avremmo proceduto con la delibera – puntualizza ...

VITALIZI : Fico - con Casellati nessun problema : Roma, 28 giu. (AdnKronos) – Sul taglio dei Vitalizi, con la presidente del Senato Maria Elisabetta Casellati “non c’è nessuna polemica, sa che avremmo proceduto con la delibera. Io faccio quello che avevo promesso, proseguo su questa strada senza alcun problema e alcuna paura e discutendo nell’ufficio di presidenza della Camera”. Lo dice il presidente di Montecitorio, Roberto Fico, arrivando all’hotel ...

Sui VITALIZI buona e giusta la proposta di Fico : Sul tema dei vitalizi il Presidente della Camera Fico ha formulato una proposta operativa che mi sembra equilibrata e perciò giusta. La delibera predisposta in realtà non elimina i cosiddetti vitalizi, che di fatto furono aboliti nel 2011 dal Premier Monti, quando si sostituì il sistema retributivo con quello contributivo (cioè con lo stesso con cui si calcola la pensione per la maggior parte dei lavoratori in ...

VITALIZI - ex parlamentari minacciano class action contro Fico : Questa mattina il Presidente della Camera Roberto Fico ha annunciato che è pronta la delibera sui Vitalizi che prevede il taglio dal 40% al 60% di 1338 Vitalizi. La terza carica dello Stato l'ha illustrata stamane all'Ufficio di Presidenza i cui membri dovranno esaminarla per presentare eventuali proposte di modifica entro il 5 luglio e passare poi alla votazione tra il 9 e il 13 luglio. ...