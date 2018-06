Vitalizi e privilegi militari | uno scandalo che la campagna anti-casta ignora

Vitalizi - rabbia M5S su Casellati : «Giravolta incredibile». Di Maio : «Non sono diritti - ma privilegi rubati» : (Teleborsa) - Si preannuncia una vera e propria battaglia sul tema Vitalizi. Ieri, 27 giugno, il Presidente della Camera, Roberto Fico, ha già presentato la proposta per il superamento dei...

Vitalizi. Di Maio - sono privilegi rubati : ANSA, - ROMA, 28 GIU - "I vitalizi non sono diritti acquisiti ma privilegi rubati. I privilegi rubati non possono esistere nel nostro governo". Lo scrive su twitter il ministro del Lavoro e capo ...

Vitalizi - ira M5S su Casellati : «Giravolta incredibile». Di Maio : «Non sono diritti - ma privilegi rubati» : (Teleborsa) - Si preannuncia una vera e propria battaglia sul tema Vitalizi. Ieri, 27 giugno, il Presidente della Camera, Roberto Fico, ha presentato la proposta per il superamento dei Vitalizi...

Abolizione dei Vitalizi - M5S : ‘Non un diritto acquisito - ma un privilegio rubato’ : Il presidente della Camera in quota M5S, Roberto Fico, ha illustrato il contenuto del testo della delibera che ha lo scopo di tagliare i vitalizi [VIDEO]percepiti dagli ex deputati. Il voto finale, come riporta l’Ansa, avverra' nella settimana che va dal 9 al 13 luglio, mentre il nuovo sistema di calcolo delle pensioni dei parlamentari di Montecitorio dovrebbe entrare in vigore a partire dal 1 novembre. Esultano ovviamente i vertici ...

Vitalizi : Di Maio - ex parlamentari si ravvedano - accettino fine era privilegi : Roma, 27 giu. (AdnKronos) – “Ho saputo che gli ex parlamentari minacciano un’azione civile e amministrativa contro i nostri in ufficio di presidenza alla Camera perché gli stiamo togliendo il privilegio del Vitalizio. è il mondo alla rovescia”. Ad affermarlo in una nota è il ministro del Lavoro e dello Sviluppo Economico Luigi Di Maio.“è il popolo italiano – aggiunge – che dovrebbe fare una class action ...

Di Nicola : momento storico - Vitalizi non saranno più privilegio : Roma – Di seguito le parole di Primo Di Nicola, senatore del M5S. “Lo avevamo detto, lo abbiamo fatto. È un momento storico. Da oggi finalmente il termine vitalizio smetterà di essere sinonimo di privilegio. Un privilegio che Lorsignori si sono auto assegnati nelle segrete stanze agli albori della Repubblica e a cui nessuno ha mai avuto il coraggio ma soprattutto la volontà politica di mettere mano. Nessuno, tranne noi del ...

Abolizione Vitalizi - delibera Fico “Risparmi per 40 milioni”/ M5s - Sibilia : "Finito il tempo dei privilegi" : Di Maio annuncia, "pronta l'Abolizione dei vitalizi": il Presidente Fico convoca domani Ufficio Presidenza della Camera, pronta battaglia Parlamento. Ex deputati, "contro Stato di diritto"(Pubblicato il Wed, 27 Jun 2018 13:01:00 GMT)

Sui Vitalizi voto entro luglio. Fico : 'Primo passo contro i privilegi' : Roma, 27 giu. , askanews, 'Si è appena concluso l'Ufficio di Presidenza in cui ho illustrato la delibera sui vitalizi. La proposta che ho presentato prevede il ricalcolo secondo il metodo contributivo ...

Pronto il taglio ai Vitalizi - risparmi per 40 milioni : "L'era dei privilegi è finita" : Dopo molti annunci, la delibera per il taglio dei vitalizi agli ex parlamentari approda sul tavolo dell'ufficio di presidenza della Camera. La sforbiciata è pronta. Roberto Fico presenta la delibera per...

Vitalizi - è il giorno in cui inizia il percorso della riforma. Fraccaro : “Ogni promessa è debito. L’era dei privilegi è finita” : È il giorno del primo passo per il taglio dei Vitalizi. Si apre con l’ufficio di presidenza convocato da Roberto Fico l’iter che porterà alla sforbiciata alle pensioni d’oro degli ex parlamentari per un risparmio che si aggirerà attorno ai 30 milioni l’anno. Lì il presidente della Camera presenta il testo che è stato predisposto – anche grazie al lavoro del numero uno dell’Inps, Tito Boeri – dando il là ...

Vitalizi : Fraccaro - ogni promessa debito - era privilegi è finita : Roma, 27 giu. (AdnKronos) – La giornata di oggi è la volta buona per la fine dei Vitalizi? “Deve esserlo, ogni promessa è un debito. Fico presenterà il taglio dei Vitalizi in ufficio di presidenza, dove sono stati istituiti”, ovvero “in una stanza chiusa e non alla luce del sole, e noi in quella stessa stanza chiusa li aboliremo”. A prometterlo, ai microfoni di Circo Massimo su Radio Capital, il ministro dei ...

