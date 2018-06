Vitalizi | dietro la frenata del Senato sulla delibera i dubbi della Casellati e le

La trappola nascosta dietro al taglio ai Vitalizi : Alla ricerca del recupero di popolarità il Movimento 5 Stelle, presenta il provvedimento per il taglio dei vitalizi , elaborato da Riccardo Fraccaro, ministro dei Rapporti con il Parlamento. Comporterà un risparmio di 18 milioni annui, pertanto non risolve il gigantesco problema della povertà che riguarda 1,8 milioni di famiglie, di cui 500mila composte di immigrati e cinque milioni di persone (un terzo immigrate).Il taglio dei vitalizi , atto ...

Dietro ai Vitalizi c'è ben altro : In una società fondata sulla liberal democrazia, sui ruoli e sulla meritocrazia il legislatore deve avere una retribuzione dignitosa, magari equiparata a quella di chi svolge il ruolo giudicante come a un certo punto si è definita.Checché ne pensi qualcuno non si tratta di privilegi, ma del riconoscimento dei ruoli. Chi è parlamentare è eletto dai cittadini e svolge il ruolo del legislatore e di conseguenza la ...