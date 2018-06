Vitalizi Casellati | servono soluzioni condivise Fico | Camera ha autonomia per andare

Taglio Vitalizi - Casellati frena. M5s : incredibile giravolta : Fico: con la presidente del Senato nessuno scontro istituzionale, proseguo su questa strada vitalizio parlamentari, la delibera di Fico. Sforbiciata a oltre 1300 assegni

Vitalizi - il Senato frena. M5s contro Casellati : “Schiaffo ai cittadini - giravolta incredibile” : La presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati frena sul taglio dei Vitalizi dopo la delibera presentata alla Camera. Il MoVimento 5 Stelle attacca la presidente d'aula di Palazzo Madama: "È uno schiaffo in faccia ai cittadini"; "giravolta che ha dell'incredibile". Prova a smorzare i toni il presidente della Camera Roberto Fico: "Non c'è nessuna polemica" con Casellati.Continua a leggere

Vitalizi - rabbia M5S su Casellati : «Giravolta incredibile». Di Maio : «Non sono diritti - ma privilegi rubati» : (Teleborsa) - Si preannuncia una vera e propria battaglia sul tema Vitalizi. Ieri, 27 giugno, il Presidente della Camera, Roberto Fico, ha già presentato la proposta per il superamento dei...

Taglio Vitalizi - Boeri : "non è provvedimento simbolico"/ Scontro M5s-Casellati - Fico : "Camera va avanti sola" : Taglio vitalizi, Boeri: "non è provvedimento simbolico". Scontro tra Movimento 5 Stelle e Alberti Casellati, Fico sottolinea: "Camera va avanti da sola"(Pubblicato il Thu, 28 Jun 2018 15:06:00 GMT)

Vitalizi - ira M5S su Casellati : 'Giravolta incredibile'. Di Maio : 'Non sono diritti - ma privilegi rubati' : Teleborsa, - Si preannuncia una vera e propria battaglia sul tema Vitalizi. Ieri, 27 giugno, il Presidente della Camera, Roberto Fico, ha presentato la proposta per il superamento dei Vitalizi nell'...

Vitalizi - Fico : con Casellati no scontro : 14.44 Il presidente della Camera, Fico, precisa: "Non c'è nessuno scontro istituzionale" con la presidente del Senato Casellati che, aggiunge, "sa che avremmo proceduto con la delibera. Io faccio quello che avevo promesso. Proseguo su questa strada". "Se il Senato- continua - non dovesse approvare la delibera, la Camera ha l' autonomia per andare avanti da sola".

Maxi taglio ai Vitalizi - Fico fa il pompiere : 'Nessuno scontro istituzionale con Casellati' : Con la presidente del Senato Casellati 'non c'è nessuno scontro istituzionale sa che avremmo proceduto con la delibera. Io faccio quello che avevo promesso, proseguo su questa strada'. Lo afferma il ...

Elisabetta Casellati - la presidente del Senato frena sui Vitalizi agli ex senatori : grillini infuriati : Brusca frenata sull'abolizione dei vitalizi agli ex Senatori dalla presidente del Senato, Elisabetta Alberti Casellati , che ha chiesto 'soluzione condivise'. Dagli Stati Uniti, la presidente di ...

Vitalizi - scontro M5s-Casellati : Si apre lo scontro tra il Movimento Cinque Stelle e il presidente del Senato, Casellati. se da un lato alla Camera Fico ha già avviato l'iter per il taglio dei Vitalizi, a palazzo Madama, il presidente del Senato ha fatto sapere che la musica è diversa invitando a praticare la strada della prudenza e al principio di condivisione. E così adesso il senatore pentastellato, Nicola Morra attacca la Casellati: "Quella della Presidente Casellati sul ...

Vitalizi - M5S : giravolta di Casellati : 14.20 "Quella della presidente Casellati sul taglio dei Vitalizi agli ex senatori è una giravolta che ha dell'incredibile" dice il senatore Morra, M5S, ricordando che in precedenza aveva assicurato che anche Palazzo Madama avrebbe fatto la sua parte. "Uno schiaffo in faccia ai cittadini",attacca la collega Bottici. "Inaccettabili le critiche scomposte alla seconda carica dello Stato,colpevole di aver espresso perplessità sulla controversa ...

Vitalizi - ira M5S su Casellati : «Giravolta incredibile». Di Maio : «Non sono diritti - ma privilegi rubati» : (Teleborsa) - Si preannuncia una vera e propria battaglia sul tema Vitalizi. Ieri, 27 giugno, il Presidente della Camera, Roberto Fico, ha presentato la proposta per il superamento dei Vitalizi...

Il M5s contro Casellati - sul taglio dei Vitalizi - : Roma, 28 giu. , askanews, 'Le dichiarazioni della presidente del Senato sul taglio dei vitalizi degli ex parlamentari ci sorprendono ma non ci stupiscono, perché figlie di una politica che guarda al passato e non al futuro. In un Paese che fa segnare il record di poveri c'è ancora chi, come Casellati, parla di diritti …

Vitalizi - Fico : “Scontro con Casellati? Faccio quello che avevo promesso - noi procediamo comunque” : Il presidente della Camera dei Deputati, Roberto Fico, entrando all’Hotel Forum di Roma per incontrare il garante del Movimento 5 Stelle Beppe Grillo, ha risposto alle domande dei cronisti sui Vitalizi e sullo scontro istituzionale in corso con la presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati: “Non c’è nessuna polemica, lo sa anche la presidente del Senato che avremmo proceduto con la delibera – puntualizza ...

Vitalizi : Fico - con Casellati nessun problema : Roma, 28 giu. (AdnKronos) – Sul taglio dei Vitalizi, con la presidente del Senato Maria Elisabetta Casellati “non c’è nessuna polemica, sa che avremmo proceduto con la delibera. Io faccio quello che avevo promesso, proseguo su questa strada senza alcun problema e alcuna paura e discutendo nell’ufficio di presidenza della Camera”. Lo dice il presidente di Montecitorio, Roberto Fico, arrivando all’hotel ...