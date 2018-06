Violenta una 14enne e subito dopo le chiede | “Perché non mi ringrazi?” Condannato

Livorno - Violenta esplosione in un appartamento : tre feriti tra cui una 15enne : La deflagrazione, che ha distrutto un appartamento, forse provocata da una bombola di gas. Una donna è in gravi condizioni ed è stata trasferita d'urgenza al centro grandi ustionati di Pisa, la 15enne e la madre, ferite in maniera meno grave, sono state portate all'ospedale di Livorno.Continua a leggere

Commise una rapina Violenta a Catania - arrestato siracusano : Agenti della Polizia di Stato, in servizio alla Squadra Mobile di Siracusa, insieme ai colleghi dell'omologa struttura catanese, hanno eseguito una misura cautelare degli arresti domiciliari, emessa ...

Tenta di Violentare una ragazzina mentre dorme : in manette operaio di 41 anni : Per tutto il giorno ha cercato di avvicinarla, Tentando un approccio fisico e incontrando sempre la resistenza della giovane. Di notte poi si è introdotto nella stanza della ragazzina di 13 anni e, mentre dormiva...

Napoli - Violenta una bimba di 3 anni : 24enne in carcere : violentata a tre anni. Un uomo di 24 anni è stato arrestato a Nola , Napoli, per atti di violenza sessuale aggravata su una bambina. Le indagini, scaturite da una confidenza raccolta a seguito dell'...

Lettera dal carcere di Igor il russo : "Potrei uccidere 50 uomini - ma mai Violentare una donna" : L'accusa di violenza sessuale non va giù a Igor il russo. Il killer accusato di aver ucciso sei persone tra l'Italia e la Spagna ha deciso di discolparsi dall'infamante capo di imputazione per la ...

ANTICIPAZIONI/ Una Vita : Pablo scoprirà che Leonor è stata Violentata durante la schiavitù : Tanti nuovi colpi di scena accadranno nei prossimi episodi di Una Vita [VIDEO], la soap opera di Aurora Guerra, in onda da lunedì al venerdì sulle reti Mediaset. Gli ultimi spoiler svelano che Pablo Blasco scoprira' le sevizie subite da Leonor durante il suo periodo di schiavitù in Marocco. Una Vita, ANTICIPAZIONI: Leonor è stata abusata in Marocco Le ANTICIPAZIONI delle nuove puntate di Una Vita [VIDEO], in onda nei prossimi mesi su Canale 5, ...

Rieti. Lisciano colpita da una Violenta ondata di maltempo : Il maltempo ha flagellato la frazione di Lisciano, alle pendici del monte Terminillo, nel comune di Rieti. La località è

“Voglio fare sesso a tre con una bimba” - la donna rifiuta lui la Violenta per nove ore : L'uomo di 55 anni condannato per un altro stupro avvenuto oltre venti anni fa ma scoperto solo dopo che la nuova vittima ha denunciato tutto: "Non voglio che faccia a un'altra donna quello che ha fatto a me. Non sai chi ti stai incontrando online. Sono convinto che ci siano altre sue vittime e spero che leggano e si facciano avanti"Continua a leggere

L'organizzatrice di Miss Italia : "Una donna non deve coprirsi per paura di essere Violentata" : Dopo la volontà della boss di Miss America di 'rivestire' le partecipanti dopo lo scandalo delle molestie, L'organizzatrice di Miss Italia non è d'accordo. Intervistata dal settimanale Spy , Patrizia ...

Torino - una donna è stata segregata e Violentata per mesi : arrestato un rumeno : Torino, una donna è stata segregata e violentata per mesi: arrestato un rumeno Quando l’ha costretta a seguirlo al supermercato, lei è riuscita a scappare e a dare l’allarme Continua a leggere L'articolo Torino, una donna è stata segregata e violentata per mesi: arrestato un rumeno proviene da NewsGo.

Ragusa - costretti a lavorare come bestie e ragazze Violentate : sgominata una banda di aguzzini : Alloggi fatiscenti privi di riscaldamento, indumenti prelevati dai rifiuti e vitto scadente o scaduto: erano l'unica 'pagà che un gruppo di romeni davano a loro connazionali in cambio...

