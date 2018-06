VIDEO| Valentina Vignali senza freni | lato b in primo piano sui social | Altro che

Valentina Dallari e il dramma dell'anoressia : ecco com'è ora l'ex tronista di U&D VIDEO : Valentina Dallari torna a parlare del suo problema, l'anoressia, e del percorso che sta seguendo per risolverlo. l'ex tronista si è confidata ad Uomini e Donne Magazine, rivelando di sentirsi meno ...

Temptation Island : Valentina De Biasi dimentica Oronzo Carinola? VIDEO : Anticipazioni Temptation Island: Valentina De Biasi in esterna con un altro Giovedì 5 luglio tornerà in prima serata su Canale la nuova edizione di Temptation Island, il reality prodotto da Maria De Filippi e condotto da Filippo Bisciglia. Sulle pagine social ufficiali della trasmissione sono state annunciate le coppie in gara. Oltre ai già noti protagonisti del trono Over di Uomini e Donne Riccardo Guarnieri e Ida Platano, parteciperanno a ...

Mariano e Valentina ancora fidanzati dopo U&D? Tutta la verità VIDEO : Mariano Catanzaro è il tronista dell'ultima edizione del trono classico [Video] di Uomini e donne che ha sorpreso l'intero pubblico. Il giovane ragazzo napoletano ha remato contro un percorso molto contrariato in studio. L'ex corteggiatore di Valentina Dallari e di Desireé Popper, malgrado le dinamiche create in trasmissione e le segnalazioni che sono giunte alla redazione, è riuscito a trovare la donna della sua vita: Valentina Pivati. Ma cosa ...

Pallavolo : l'estate alternativa di Valentina Diouf VIDEO : Sara' sicuramente un'estate diversa da quelle che hanno caratterizzato praticamente tutta la sua carriera per Valentina Diouf. Infatti la giocatrice al momento non ha ben chiara la sua destinazione per il prossimo anno ed in più è uscita ufficialmente dal giro delle convocazioni in azzurro, dove il coach italiano Mazzanti ha deciso di non inserirla [Video] nella lista delle atlete impegnate nella Volleyball National League, lasciando così molto ...

Valentina Vignali in missione per il Partito del Piccione : eccola con Cristiano Ronaldo [FOTO e VIDEO] : 1/15 Foto Instagram ...

Valentina Vignali in missione per il Partito del Piccione : Cristiano Ronaldo tête-à-tête con la fashion blogger [FOTO E VIDEO] : Valentina Vignali incontra Cristiano Ronaldo: la fashion blogger in missione per il Partito del Piccione accanto al portoghese Dopo mille mirabolanti tentativi Valentina Vignali è riuscita ad incontrare Cristiano Ronaldo. La fashion blogger italiana in Spagna, alla ricerca del campione portoghese, ha dovuto faticare per riuscire anche solo a salutare CR7. Valentina in missione per il Partito del Piccione ha cercato di convincere Cristiano ad ...

Amici 17 - Einar Ortiz incontra la sua fidanzata Valentina in diretta (VIDEO) : Einar Ortiz, uno dei cantanti protagonisti del serale della diciassettesima edizione di Amici, il talent show condotto da Maria De Filippi e in onda ogni sabato sera su Canale 5, ha potuto incontrare la sua fidanzata Valentina Ragnoli, durante la sesta puntata del programma andata in onda ieri sera. Per questo sospirato e atteso incontro, Maria De Filippi ha organizzato un piccolo momento imbarazzante per il cantante di origini cubane. ...

Valentina Romani a Blogo : "Aldo Moro. Il professore - un film che arricchisce" (VIDEO) : Nel quarantesimo anniversario del suo assassinio, avvenuto il 9 maggio del ‘78 per mano delle Brigate Rosse, Rai1 racconta in una docufiction uno dei volti meno noti di Aldo Moro, quello accademico. A Sergio Castellitto (guarda la nostra video intervista) il compito di far rivivere sul piccolo schermo il Moro professore, giurista di lungo corso e ordinario all’Università La Sapienza di Roma, e raccontare il suo rapporto privilegiato con i ...